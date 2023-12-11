Nagihan Karadere Survivor kınası yaktıı. Dansözle birlikte kurtlarını döktü

Survivor 2024 All Star'a gitmek için gün sayan Nagihan Karadere, yarışma öncesi kına gecesi düzenledi. Survivor kınası adını verdiği gecede eline kına yakan Karadere, dansözle göbek atarak kurtlarını döktü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Nagihan Karadere Survivor kınası yaktıı. Dansözle birlikte kurtlarını döktü

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2024 All Star için geri sayım başladı. Yarışmanın iddialı isimlerinden Nagihan Karadere ise, Survivor öncesi kadın arkadaşlarıyla bir araya gelerek kına gecesi düzenledi.

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All Star'da Kırmızı takımda mücadele edecek olan Nagihan Karadere "Survivor kınası" adını verdiği bir organizasyon düzenleyerek kurtlarını döktü.

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"Parkurların kraliçesi Nagihan Karadere'nin Survivor kınasına hoş geldiniz" yazılı bir tabloyla kadın arkadaşlarını karşılayan Nagihan, gece boyunca kurtlarını döktü. Eline kına yaktıran Nagihan, ilerleyen dakikalarda gelen dansözle de kurtlarını döktü

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