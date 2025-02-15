Nagihan Karadere Survivor'a gidiyor mu?

Survivor 2025'e Nagihan Karadere'nin katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Survivor kadrosuna yedeklerden girmesi beklenen isim paylaştığı video ile konu ile ilgili kararını açıkladı.

Nagihan Karadere, yaptığı paylaşımda "Sevgili arkadaşlar, toplu bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyorum, çünkü aylardır çok bir ihtiyaç duymadım. Zaten hani herkes her şeyi az çok biliyordur diye hiç oralı olmadım ama tek tek zaten sizlere dönmem imkansız. Her gün bana şu soru geliyor. Artık DM kutum patlıyor. Istagram ayrı ,Twitter ayrı" diyerek, yoğun ilgiden dolayı açıklama yapma gereği duyduğunu söyledi.

Karadere yaptığı açıklamada "Arkadaşlar her eylemimden söylemime bir anlam çıkarmayın Survivor'a gitmiyorum survivor artık yarılanmış durumda yokum arkadaşlar" dedi.