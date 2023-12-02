Nagihan Karadere'ye ölüm tehdidi

Ülkemize çok sayıda madalya kazandıran milli atlet Nagihan Karadere Survivor 2016, Survivor 2018, Survivor Exxen Cup ve Survivor 2022 All Star yarışmalarında ter akıtarak milyonlarca kitleye ulaştı.

Survivor 2022 yarışmasının ardından işletmeciliğe soyunan Nagihan Karadere, şimdilerde Survivor All Star 2024 öncesi sıkı bir antrenman yapıyor.

Sık sık soluğu spor salonunda alan Nagihan Karadere şimdi ise aldığı tehdit sonrası KADES uygulamasının görüntüsünü paylaşarak tehditlere boyun eğmediğini belirtti.

'ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMA AÇ KÖPEK'

Çevresinde bulunan bir yakını tarafından ölüm tehdidi aldığı öğrenilen Nagihan Karadere paylaşımına şu ifadeleri düştü:

“Muz cumhuriyetinde yaşamıyoruz. Geleceğin varsa göreceğin de var. Yok öyle yağma… Eceline susayan köpek camii duvarına işermiş… Hadi bakalım bekliyorum!!! Elinden geleni de ardına koyma aç köpek!"