Naim Babüroğlu Atatürk'ün Türk milletine büyük tavsiyesini açıkladı

Yeniçağ yazarı ve emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk'tan tarihe ve geleceğe ışık tutan "Bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracakları tahlil etmekten bir an geri kalmasın" sözünü paylaştı.

Naim Babüroğlu Atatürk'ün Türk milletine büyük tavsiyesini açıkladı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan süreçte Atatürk'ün yaşadığı zorluklara ışık tutan ölümsüz eseri Nutuk'tan bir alıntı paylaştı.

Twetter hesabından Naim Babüroğlu, Atatürk'ün milletine tavsiyesi vardır:

“Aziz milletime şunu tavsiye ederim ki, bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki öz cevheri, çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an geri kalmasın!”
Lider, konuşma notuna yazar:

"Bu sözlerim gerçek olduğu gün, senden ve bütün medeni beşeriyetten dileğim şudur: Beni hatırlayınız.”

Evet:
Hatırlanmak ister..." paylaşımını yaptı.

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