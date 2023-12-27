Nakliye devi Kızıldeniz'deki faaliyetlerini yeniden başlatacak

Kızıldeniz’de İran destekli Husi saldırıları nedeniyle küresel ticarette aksamalar meydana geliyor. Şirketler faaliyetlerine ara vermek zorunda kalırken, dünya ticareti de küresel enflasyon korkusuyla çalkalanıyor.

Danimarkalı Maersk şirketi, bölgedeki ticaretin güvenliğini sağlamayı amaçlayan ABD liderliğindeki bir askeri gücün konuşlandırılmasına bağlı olarak Kızıldeniz’deki faaliyetlerine yeniden başlamaya hazırlanıyor.

Maersk, gemilerine düzenlenen saldırılar nedeniyle bu ay Bab el Mendeb Boğazı’ndan gemi göndermeyi geçici olarak durdurmuştu.

Maersk konuyla ilgili yaptığı yaptığı açıklamada, “24 Aralık 2023 Pazar itibariyle, daha önce duyurulan çok uluslu güvenlik girişimi olan Refah Durumu İttifakının kurulduğuna dair onay aldık. Girişim, deniz ticaretinin Kızıldeniz/Aden Körfezi’nden geçmesine ve tekrar Süveyş Kanalı’nı Asya ile Avrupa arasında bir geçit olarak kullanmasına olanak sağladı. Bu girişimin devreye girmesiyle doğuya ve batıya giden gemilerin Kızıldeniz üzerinden geçişine devam etmesine izin vermeye hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yemenli Husi milislerinin İsrail’e giden gemilere saldırıları sonrasında, 19 Aralık’ta ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kızıldeniz’deki ticareti korumak için çok uluslu bir güç kurulduğunu duyurdu.