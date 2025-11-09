Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş Gain, Anadolu Efes'i konuk etti.

Ligin iki namağlup ekibinin nefes kesen mücadelesinde son sözü Beşiktaş Gain söyledi ve parkeden 78-73 galip ayrılan siyah beyazlılar ligde 7'de 7 yaptı.

MATHEWS PARLADI, ERCAN OSMANİ'NİN ÇABASI YETMEDİ

Beşiktaş'ta Jonah Mathews 25 sayılık katkısıyla sahanın en skorer oyuncusu olurken Anadolu Efes'te Ercan Osmani'nin 17 sayı, 7 ribauntluk etkileyici performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NAMAĞLUP BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR'A KONUK OLACAK

7 hafta sonunda namağlup tek takım olarak kalarak zirvede yer alan Beşiktaş, sonraki maçta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Ligde ilk yenilgisini alan Anadolu Efes ise önümüzdeki hafta Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.