Namibya seçimlerinde iktidar partisi iddialı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Namibya seçimlerinde iktidar partisi iddialı

Namibya’nın Swapo Partisi’nin merkezi komite üyesi ve avukat Sisa Namandje, partinin bu yılki seçimleri kazanacağını ve iktidarını paylaşmasına gerek kalmayacağını belirtti.

Ondangwa’daki Swapo mini mitinginde konuşan Namandje, Güney Afrika ve Botsvana’daki iktidar partilerinin seçim yenilgilerinin Namibya’daki kurtuluş hareketini etkilemeyeceğini vurguladı.

Swapo’nun adayı Netumbo Nandi-Ndaitwah’ın 27 Kasım’da başkan seçileceğini söyleyen Namandje, yönetimi altında gençler arasındaki yüksek işsizlik oranının ele alınacağını ve halkın kendi işini kurma isteğinin teşvik edileceğini ifade etti. Partililere seslenerek, Nandi-Ndaitwah için kararlı bir şekilde oy kullanmalarını ve iki-üçlük bir çoğunluk sağlamak için “agresif” bir kampanya yürütmelerini istedi.

Namandje, “Hükümet halk için çalışmalı ve partiyi yıkıcı güçlerden korumalıdır. Sokaklardaki dedikodulara kapılmayın; Swapo yağmur da yağsa güneş de açsa seçimleri kazanacak,” dedi. Emekli general Martin Shalli ise, Nandi-Ndaitwah’ın listedeki tek kadın aday olarak kolayca tanınacağını ve seçmenlerin adayını unutsalar bile yüzünden hatırlayabileceklerini söyledi.

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