Namibya seçimlerinde iktidar partisi iddialı

Ondangwa’daki Swapo mini mitinginde konuşan Namandje, Güney Afrika ve Botsvana’daki iktidar partilerinin seçim yenilgilerinin Namibya’daki kurtuluş hareketini etkilemeyeceğini vurguladı.

Swapo’nun adayı Netumbo Nandi-Ndaitwah’ın 27 Kasım’da başkan seçileceğini söyleyen Namandje, yönetimi altında gençler arasındaki yüksek işsizlik oranının ele alınacağını ve halkın kendi işini kurma isteğinin teşvik edileceğini ifade etti. Partililere seslenerek, Nandi-Ndaitwah için kararlı bir şekilde oy kullanmalarını ve iki-üçlük bir çoğunluk sağlamak için “agresif” bir kampanya yürütmelerini istedi.

Namandje, “Hükümet halk için çalışmalı ve partiyi yıkıcı güçlerden korumalıdır. Sokaklardaki dedikodulara kapılmayın; Swapo yağmur da yağsa güneş de açsa seçimleri kazanacak,” dedi. Emekli general Martin Shalli ise, Nandi-Ndaitwah’ın listedeki tek kadın aday olarak kolayca tanınacağını ve seçmenlerin adayını unutsalar bile yüzünden hatırlayabileceklerini söyledi.