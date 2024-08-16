Namibya'da her gün yaklaşık dört kişi tecavüze uğruyor.

Namibya Polis müfettişi general Joseph Shikongo yaptığı açıklamada "Bu yıl 1 Ocak ile 30 Haziran arasında ülke çapında 666 tecavüz vakasının bildirildiğini gösteriyor. Ohangwena bölgesi 102 vakayla listenin başında yer alıyor" dedi.

Shikongo, Oshikoto bölgesinde 100 tecavüz vakasının bildirildiğini, Omusati bölgesinde ise 74 vakanın görüldüğünü belirtti.

Bu istatistikler, ülkede tecavüz, cinayet ve saldırı vakalarının arttığı bir dönemde ortaya çıktı.

Polis, Oshana bölgesinde toplam 65 vaka bildirildiğini, Khomas bölgesinde 60 vaka, Otjozondjupa bölgesinde 50 vaka ve Erongo bölgesinde 48 vakanın bildirildiğini söyledi.