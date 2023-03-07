Mustafa Can İlteriş Vakfı'nda Namık Kemal Zeybek'i ağırladı

Geçmişinde bakanlık, müsteşarlık, başbakan danışmanlığı ve kaymakamlık gibi üst düzey birçok görevde bulunan Namık Kemal Zeybek, İstanbul’da kuruluş işlemleri tamamlanan ve tescillenen İlteriş Vakfı’nı Üsküdar’daki merkezinde ziyaret etti.

Ziyarette bugüne kadar yaptığı hizmetlerden bahseden Zeybek, özellikle Kültür Bakanlığı döneminde yaptığı faaliyetleri anlattı. Bu faaliyetler ışığında vakfın da gelecek nesiller için neler yapabileceği konusunda yol gösteren Zeybek, Türk Dünyası’nın sivil toplum kuruluşları aracılığıyla nasıl birleşebileceğinin yöntemlerini anlattı. Zeybek, Türkiye’nin geleceği için ‘Atatürkçü görüşe sahip insanların bir araya gelmesi gerektiğini’ vurguladı.

İlteriş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Can ise, ‘’İlteriş Vakfı tüm Türk Dünyası’nı kapsayacak ve kucaklayıcı olacak. Türk Dünyası için emek sarf eden tüm sivil toplum kuruluşlarını tek çatı altında toplamak en büyük hayalim. Bu hayali de Vakfımız sayesinde gerçekleştireceğiz. Türk gençliği ve tüm dünyadaki Türkler için elimden geleni yapacağım. Vakfımız akademik ve bilimsel çalışmalara desteklerde bulunacak. Her şey Türklük için’’ dedi.

Yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette vakıf hakkında da bilgiler veren Can, '‘İlteriş Vakfı Türk Dünyası’nın hizmetinde. Merkezimiz Üsküdar’da manevi önemi yüksek olan, Halide Edip Adıvar’ın eski konağında kurulmuş durumda. Çok değerli isimlerle vakfımızı kurduk. Aramızda Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Kürşat Yıldırım gibi isimler var. Faaliyetlerimize başlamış durumdayız. Hiç durmadan bilim ve akademi ışığında yolumuza hızla devam edeceğiz’’ dedi.