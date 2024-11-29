Namık Kemal Zeybek'in liderliğini yaptığı ATA Partisi 1. Olağan kongresini yaptı

Namık Kemal Zeybek'in liderliğini yaptığı ATA Partisi, 1. Olağan Kurultayı'nı başarıyla tamamladı ve kurultayın ardından yeni görev dağılımlarını gerçekleştirdi.

Eski Kültür Bakanı ve deneyimli siyasetçi Namık Kemal Zeybek yönetimindeki partinin görev dağılım gerçekleşti.

Bu kurultay, ATA Partisi'nin gelecekteki siyasi yol haritasını belirlemede önemli bir adım olarak görülüyor. Partinin, Türk siyasetinde nasıl bir rol oynayacağı ve hangi politikaları hayata geçireceği merakla bekleniyor.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada görev dağılımındaki isimler ve görevleri belli oldu.

Paylaşım şu şekilde:

1.Olağan Kurultayımızın ardından partimiz içinde görev dağılımı yapılmış Merkez Yönetim Kurulumuz belirlenmiştir. Seçim sonuçlarına göre Genel Başkan Yardımcılarımızın listesi ve görev dağılımları alfabetik sıraya göre aşağıdadır.

ATA Parti olarak Türkiye’nin ve Türk Budunu’nun çıkarları doğrultusunda, Atatürk İlkelerinden taviz vermeksizin çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna bildirir, tüm yurtdaşlarımızı Atatürk'ün açtığı yolda, Türk Bayrağı'nın altında ATA Parti içinde birlik olmaya davet ederiz.

Tanrı Türk'e, ATA Parti kadrolarına ve Atacılara kut versin!

Merkez Yönetim Kurulu

Ahmet DİNÇ - Genel Başkan Yardımcısı (Seçim, Hukuk İşleri Başkanı)

Asuman ZEYBEK - Genel Başkan Yardımcısı (İş Dünyası ile ilişkiler Başkanı)

Chris Selçuk ERENEROL - Genel Başkan Yard. (Çağdaş Devlet İşleri Başkanı)

Emin Fahir GÜR - Genel Başkan Yardımcısı (Güvenlik İşleri Başkanı)

Fatımatüzzehra KIRAÇ - Genel Başkan Yard. (Sağlık, Gençlik İşleri Başkanı)

Ferruh SEZGİN - Genel Başkan Yardımcısı (Strateji Başkanı)

Feyzullah BUDAK - Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim, AR-GE Başkanı)

Halide ÇAYLAN - Genel Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler Başkanı)

Hasan Kürşat AYDIN - Genel Başkan Yardımcısı (Ekonomi İşleri Başkanı)

Hüseyin ARABACI - Genel Başkan Yardımcısı (Siyasi İşler Başkanı)

Memet Erdem TORAMAN - Genel Başkan Yardımcısı (İletişim Başkanı)

Mustafa ÇALIK - Genel Başkan Yardımcısı (Kültür, Sanat İşleri Başkanı)

Özgür KALELİ - Başsayman (Genel Muhasip)

Rıza ZELYÜT - Genel Başkan Yardımcısı (Başdanışman)

Vedat İlteriş ÇINAROĞLU - Genel Başkan Yardımcısı (Örgüt Başkanı)

Veli EKİN - Genel Sekreter (Başyazman)

1.Olağan Kurultayımızın ardından partimiz içinde görev dağılımı yapılmış Merkez Yönetim Kurulumuz belirlenmiştir. Seçim sonuçlarına göre Genel Başkan Yardımcılarımızın listesi ve görev dağılımları alfabetik sıraya göre aşağıdadır.



ATA Parti olarak Türkiye’nin ve Türk Budunu’nun… pic.twitter.com/6SSCVSivl6 — ATA PARTİ (@atapartimiz) November 29, 2024

NAMIK KEMAL ZEYBEK KİMDİR?

Namık Kemal Zeybek, 1944 yılında Bayburt'un Kitre köyünde dünyaya geldi. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından, Çayeli (Rize), Pazaryeri (Bilecik), Şiran (Gümüşhane), Ilgaz (Çankırı), Tortum (Erzurum), Kahta (Adıyaman) ve Keles (Bursa) ilçelerinde toplam 10 yıl kaymakamlık yaptı.

Siyasi kariyerine Alparslan Türkeş ile birlikte Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nde (CMKP) başlayan Zeybek, bu partinin gençlik kolları genel başkanlığı görevini üstlendi. 12 Eylül darbesi öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) aktif olarak görev yaptı ve darbenin ardından "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası"nda idamla yargılandı.

1987 genel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçilen Zeybek, 1989-1991 yılları arasında Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde Kültür Bakanlığı'nın ilk Kültür Bakanı olarak görev yaptı. 1992-1994 yıllarında Süleyman Demirel'in başbakanlığı döneminde Büyükelçi unvanıyla Başbakanlık Başdanışmanlığı görevini yürüttü ve Türkiye ile Türk dünyasının koordinasyonunu sağladı. 1994-1995 yılları arasında ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinde bulundu.

1995 genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden İstanbul Milletvekili olarak tekrar Meclis'e giren Zeybek, 1997 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. 1999 genel seçimlerinde MHP'den Eskişehir 2. sıra milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.

2002 genel seçimlerinde MHP'den Eskişehir 1. sıra milletvekili adayı olan Zeybek, MHP'nin barajı geçememesi nedeniyle seçilemedi. 1993-2006 yılları arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürüttü. 2007 yılında Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) katıldı ve burada Genel Başkan Başdanışmanlığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu. Aynı yıl partisinden istifa etti.

2010 yılında Demokrat Parti'ye katılan Zeybek, 15 Ocak 2011 tarihinde gerçekleştirilen 10. Olağan Büyük Kongre'de genel başkanlık seçiminin üçüncü turunda 586 oyun 566'sını alarak Genel Başkan seçildi ve bir yıl bu görevde kaldı. 2015 genel seçimlerinde MHP'den Tunceli milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı ancak adaylığı genel merkez tarafından onaylanmadı.