Namık Kemal Zeybek'ten yine ezber bozan açıklama! Bu kez konu Emevi Camisi'nde namaz...

Namık Kemal Zeybek Türkün inancını anlattığı yeni kitabı dikkat çekmişti.

Konuyla ilgili bir de video çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Namık kemal Zeybek, şunları anlatmıştı:

"Türkiye’de ve Türk Dünyası’nda gittikçe yaygınlaşan yeni bir inanç akımı var. Tengriciler diyorlar, bazen Tengrizim diyorlar. Tanrı İnancı deniliyor. Türkler birçok Türk ülkesinde Atalar İnancı’na dönüyorlar. Türkiye’de de birçok yerde bunu görüyoruz; Ataların inancına dönmek…"

Namık Kemal Zeybek, Türk’ün Tanrı İnancı’nı anlattı! Yaygınlaşan yeni akım…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce “Emevi caminde namaz kılacağız” sözleri Esad’ın devrilmesi sonrasında yeniden gündem oldu.

Birçok AKP’li siyasetçinin Emevi caminden son günlerde namaz kılması olay olmayı sürdürüyor.

Bu süreçte ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek’den konuyla ilgili çok sert açıklama Twitter’dan geldi.

Zeybek’in açıklaması şu şekilde:

“Emevi camisinde namazın derinliği

Emeviler Ebu Süfyan ile Ebu

Leheb’in dine dayalı sömürü

düzenini sürdüren yeni bir dinin kurusu olan bir oymaktır.

Emevi dininde gösteriş namazı, ziyafet orucu, ticaret haccı, vardır.

İtibardan tasarruf olmaz, saray üstüne saraylar yapmak vardır.

Emevi dininde yandaşlar zengin edilir;

yandaş yapılmak istenenlere kamu bütçesinden akçalar dağıtılır.

Emevi dininde halk sömürülür, yoksullaşır,

din nutuklarıyla uyutulur.

Emevilerin birinci halifesi (!)

Muviye Peygamberin birinci

torunu Hasan’ı zehirletip öldürür,

ikinci halife (!)

Yezit,

Peygamberin ikinci torunu

İmam Hüseyin’i başını kestirip öldürtür.

Yine de Müslümanlara kendilerini övdürtürler.”

Emevi dinini çok seven birileri de gider Emevi Camisinde( camiinde de ne)

namaz kılmakla övünürler.

Emevilerin insanlara yaptığı kötülükler anlatmakla bitmez.

Emevi Kralı Velit’in görev verdiği Kuteybe denilen çukur adam 705 yılından başlayarak, Ceykun

Irmağını geçip Turan’a saldırdı.

45 yıl Emeviler Turan şehirlerini talan ettiler,

yakaladıkları kızları, delikanlıları zincirleyip sattılar.

Eli silah tutanları öldürdüler.

Kılıçla baş kesmekten kolları yorulunca ağaç dallarına astılar,

Bu Emeviler Turan’da buldukları altınları, gümüşleri, takıları

çaldılar;

kitapları yaktılar,

heykelleri, yazılı taşları kırdılar.

Büyük bir uygarlık karanlıklara gömüldü.

Yaşanmamış gibi oldu.(Biruni)

Emevi Camisinde namaz kılmakla övünenler!

Bunu gösteriş aracı yapanlar!

Yazıklar olsun size!"

EMEVİ CAMİSİNDE

NAMAZ’İN DERİNLİĞİ



Emeviler Ebu Süfyan ile Ebu

Leheb’in dine dayalı sömürü

düzenini sürdüren yeni bir dinin kurusu olan bir oymaktır.



Emevi dininde gösteriş namazı,ziyafet orucu,ticaret haccı, vardır.

İtibardan tasarruf olmaz,saray üstüne saraylar yapmak… — Namık Kemal Zeybek (@atacizeybek) December 19, 2024

NE OLMUŞTU?

2012 yılında Erdoğan, “Şam’da Emevi Camii’nde namaz kılacağız” sözlerini kullanmıştı. Geçtiğimiz hafta MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’ı ziyaret ederek Emevi Cami’nde namaz kılmıştı.

İktidara yakın Türkiye gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 15 gün içinde Şam’ı ziyaret edeceği iddia etti.