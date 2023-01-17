Mide ağrısına birebir iyi geliyor

Hemen hemen her evde bulunan nane, yemeklere ve salatalara ferahlatıcı bir tat verir. Nanenin faydaları arasında başlıca; mide ağrısına iyi gelmesi, kilo vermeye yardımcı olması, bulantıyı önlemesi ve baş ağrısını hafifletmesi yer alır. Nane ayrıca astım, hafıza kaybı ve cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılıyor.

NANENİN YARARLARI



Antiseptik, antiviral (virüs karşıtı) ve antibakteriyel (bakteri karşıtı) özelliklere sahip. Ağızda zararlı bakteri üremesini önleyerek, dil ve dişleri temizleyerek, ağız sağlığını iyileştirir. Hızlı ve etkili bir bulantı kesicidir. Akne semptomlarını rahatlatır. Burun, boğaz ve akciğer tıkanıklıklarını temizler.

İçerdiği rosmarinik asit sayesinde alerji ve saman nezlesine neden olan histaminlerin salınımını engeller. Doğal bir uyarıcı zihinsel sağlığı destekler, yorgunluk, anksiyete ve depresyonu rahatlatır. Nane ayrıca, sindirim sistemini (mide ekşimesi, ishal, hazımsızlık, aşırı gaz) düzenler. Baş ağrısı ve migreni hafifletir.

Nane içindeki aktif yağ olan mentol, hazımsızlığı gidermeye yardımcı olan ve ayrıca mideyi rahatlatmaya yardımcı olan antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Nane oksidatif stresin neden olduğu hücresel hasarı azaltabilecek antioksidan benzeri özelliklere sahip fito-besinler içerir.

Nane yağı, sindirim sistemi kasları üzerindeki rahatlatıcı etkileri ile İrritabl barsak sendromu (IBS) semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğu düşünülen mentol adı verilen bir bileşik içerir. Nane, burun, boğaz, bronşlar ve akciğerlerdeki tıkanıklığı temizler. Solunum yollarına ek olarak, nanenin anti-enflamatuar özellikleri de kronik öksürüğün neden olduğu tahrişi hafifletir.

Yapılan çalışmalar prostat ve karaciğer kanserini önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Sağlıksız hücre çoğalmasını sınırlandırarak, nane hem kanserin yayılmasını yavaşlatmakta hem de ilk etapta başlamasını önlemektedir sonucuna varılmıştır.

NANEDE NE VİTAMİNLERİ BULUNUR?

A vitamini bakımından zengin olan nane, potasyum, magnezyum, folat ve omega 3 yağı da içermektedir. İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde son derece faydalıdır.