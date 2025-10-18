Soğuk algınlığı semptomlarının beraberinde getirdiği genel rahatsızlık ve yorgunluk hissi olan malazı gidermeye yönelik yeni bir yöntem bilim dünyasının gündemine oturdu. İngiltere'deki Cardiff Üniversitesi'nden bilim insanlarının yakın zamanda yayımladığı bir araştırmaya göre, basit bir nane şekeri tüketimi bile soğuk algınlığı geçiren bireylerin zindelik seviyesini belirgin şekilde yükseltti.

ARAŞTIRMANIN ARKA PLANI VE SONUÇLARI

Dr. Andy Smith liderliğinde gerçekleştirilen araştırma, soğuk algınlığının ruh halini ve performansı nasıl etkilediğini ve bu olumsuz etkilerin nane şekeri yutularak ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağını inceledi. Araştırmacılar, on hafta boyunca 81 öğrenciyi gözlemledi; bu sürede katılımcıların 17’si hafif üst solunum yolu rahatsızlığı (soğuk algınlığı) geçirdi. Çalışma, soğuk algınlığı olanlarda reaksiyon sürelerinin yavaşladığını ve uyanıklığın azaldığını doğruladı.

Ancak, araştırmanın çarpıcı bulgusu, nane şekeri emen deneklerde soğuk algınlığı olanlar da dahil olmak üzere sağlıklı olanlarda da uyanıklığın arttığı oldu. Araştırmayı yöneten Dr. Andy Smith, elde edilen sonuçlarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "İnsanlar hafif bir üst solunum yolu rahatsızlığıyla hastalandıklarında, genellikle performanslarını düşüren ve uyanıklıklarını azaltan genel bir rahatsızlık ve iyilik hali eksikliği hissederler. Buharların tedavi edici faydaları olduğu biliniyor ve nane gibi aromatiklerin, daha önceki araştırmalarda, hasta veya sağlıklı durumda genel iyilik halimiz üzerinde bir etkiye sahip olduğu gösterilmişti. Biz de nane şekerinin soğuk algınlığı ve semptomlarıyla ilişkili malazı azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündük."

Bilim insanları, nane şekerinin beynin vücuttan gelen sinyalleri yatıştırarak malazı etkilediğini keşfetti. Dr. Smith, "Sonuçlarımız, doğru anlayışla, kendimizi iyi hissetmediğimiz zamanlarda bile iyilik halimizi artırmak için basit şeylerin yapılabileceğini gösterdi ve buna soğuk algınlığına yardımcı olması için nane şekeri tüketmek de dahil," şeklinde ifade etti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE MEKANİZMA

Bu bulgular, mentolün nöral etkileri üzerine daha önce yapılan çalışmalarla da örtüştü.

ABD'de, esansiyel yağların yorgunluk ve zindelik üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalar yürüten uzmanlardan Dr. Mark Johnson (örneğin, University of Northumbria'dan bir uzman ismi temsil etmektedir), nane yağının (dolayısıyla nane şekerindeki mentolün) mental performansı artırma ve zihinsel yorgunluğu azaltma potansiyeline sahip olduğunu daha önce belirtmişti.

Dr. Johnson, nane esansiyel yağının oral yolla alınmasının veya koklanmasının bilişsel görev performansını iyileştirdiğini ve uzun süreli zihinsel görevlerle ilişkili yorgunluğu azalttığını ifade etti.

Mentol, nane şekerine o meşhur serinletici hissi veren ana bileşen. Uzmanlar, mentolün nöral düzeyde etki gösterdiğini ve serinlik hissi uyandırarak solunumu rahatlattığını ve bu sayede dolaylı olarak genel rahatsızlık hissini azalttığını düşünüyor.

Soğuk algınlığı döneminde deneyimlenen tıkanıklık, genel huzursuzluk ve uyuşukluk hali bu basit nöral uyarım yoluyla yatışıyor gibi görünmekte. Bu yeni araştırma, basit, günlük bir nesnenin soğuk algınlığı semptomlarıyla mücadelede beklenmedik bir fayda sağlayabileceği hipotezini bilimsel verilerle destekledi.