Napoli, Danimarkalı yıldızı kadrosuna kattı

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Danimarkalı orta saha oyuncusu Philip Billing’i İngiltere Premier Lig takımlarından Bournemouth’tan kiralık olarak transfer etti. Transferin satın alma opsiyonlu olduğu ve toplam maliyetinin 10 milyon avroyu bulduğu açıklandı.

RESMİ DUYURU YAPILDI

Billing, dün gece Napoli’ye ulaşarak sağlık kontrollerinden geçti ve transfer belgelerini imzaladı. Kulüp Başkanı Aurelio De Laurentiis, transferi sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Ardından Napoli’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklama ile transfer resmileşti.

28 yaşındaki oyuncu, Napoli formasıyla geçireceği altı ay boyunca 1 milyon avro net ücret alacak. Eğer sezon sonunda satın alma opsiyonu devreye girerse, Billing’in yıllık maaşı 3 milyon avroya yükselecek.

MİLAN’IN SON DAKİKA GİRİŞİMİ

Sky Sport Italia’nın haberine göre, Milan, transferin son aşamasında devreye girerek Billing’i kadrosuna katmaya çalıştı. Ancak oyuncunun Napoli’ye verdiği söz nedeniyle bu girişim sonuçsuz kaldı.

Napoli, bu transferle birlikte kadrosundaki eksikleri tamamlarken, Billing’in özellikle Michael Folorunsho’nun Fiorentina’ya kiralık olarak transfer olmasının ardından boşluğu doldurması bekleniyor. Folorunsho da benzer şekilde satın alma opsiyonuyla 10 milyon avro bedel karşılığında Fiorentina’ya katılmıştı.

BİLLİNG’İN KARİYERİNDEN NOTLAR

Billing, Bournemouth formasıyla dikkat çeken bir performans sergilemişti. Özellikle fiziksel gücü ve orta saha hakimiyetiyle tanınan oyuncu, Napoli’nin Serie A’da şampiyonluk yarışında önemli bir katkı sunabilir. Teknik direktör Rudi Garcia’nın Billing’den büyük beklentileri olduğu ve oyuncuyu yoğun bir maç temposunda sıklıkla kullanmayı planladığı ifade ediliyor.

Bu transferle Napoli, hem ligde hem de Avrupa kupalarında daha güçlü bir orta saha rotasyonu oluşturmayı hedefliyor. Billing’in uyum sürecini kısa sürede tamamlaması durumunda takımın oyun yapısına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.