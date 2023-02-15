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Eljif Elmas'tan Türkiye için deprem çağrısı. Napoli'den yıldızlar da katıldı

Napoli'de top koşturan Eljif Elmas, takımı ile beraber yardım kampanyası düzenleyecek.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 16:32
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Napoli Eljif Elmas önderliğinde depremzedelere yardım edecek

Eljif Elmas'tan Türkiye için deprem çağrısı. Napoli'den yıldızlar da katıldı
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'de forma giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı "asrın felaketi"nden etkilenen Türkiye için takımıyla beraber yardım kampanyası düşündüklerini bildirdi.

"ÜLKEM İÇİN ÜZGÜNÜM"
Elmas, Instagram hesabından yaptığı kısa görüntülü paylaşımda, yardım kampanyasını duyurarak, "Ülkem için çok üzgünüm. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yapılan yardımların dışında biz Napoli takım olarak bir gelir planlıyoruz, düşünüyoruz ve inşallah en kısa zamanda Türkiye'ye bağış olarak göndereceğiz. Yardımlarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
23 yaşındaki Elmas, ayrıca yaptığı başka bir paylaşımda da takım olarak imzaladıkları Napoli formasını göstererek, "Canım Türkiyem için takım arkadaşlarımla birlikte formalarımızı açık arttırmaya çıkarıyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

OSİMHEN VE KVARATSKHELİA DA YARDIM ETTİ
Elmas, takım arkadaşları Gürcü Kvicha Kvaratskhelia ve Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in imzalı formalarını
gösterdiği fotoğraflarla da paylaşım yaptı.

AY-YILDIZ İŞARETİ YAPMIŞTI
Napoli'nin hafta sonu Serie A'nın 22. haftasında sahasında Cremonese'yi 3-0 yendiği maçta, 3. golü atan Elmas, gol sevinci sırasında elleriyle ay-yıldız yaparak, golünü Türkiye'ye adadığını göstermişti.

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