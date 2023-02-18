18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Napoli 7'de 7 yaptı zirvede farkı iyice açtı 

Napoli 7'de 7 yaptı zirvede farkı iyice açtı 

İtalya Serie A'nın 23. haftasında lider Napoli, deplasmanda Sassuolo'yu 2-0 yendi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 05:15
Takip Et

Napoli, Sassuolo'yu ilk yarıda bulduğu gollerle yendi

Napoli 7'de 7 yaptı zirvede farkı iyice açtı 
+
Aa
-

Ligde şampiyonluğa oynayan lider Napoli, orta sıralardaki Sassuolo'ya konuk oldu.

Mapei Stadı'nda oynanan müsabakada konuk takım, 12. dakikada Gürcü oyuncusu Kvicha Kvaratskhelia ile 1-0 öne geçti.

Napoli, Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in 33.dakikasında farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Mücadelede başka gol olmayınca Napoli, Sassuolo’yu 2-0 mağlup etti ve lig liderliğini sürdürdü.

Bu sonuçla puanını 62'ye çıkartan Napoli, en yakın takipçisi ve henüz bu haftaki maçını oynamamış olan Inter ile arasındaki puan farkını 18’e yükseltti.

Napoli, bu akşamki galibiyetle ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.

Haftayı puansız kapatan Sassuolo ise 24 puanla 15. sırada kaldı.

Bu arada, Sassuolo kadrosundaki milli oyuncu Mert Müldür bu maçta görev almadı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. "Cenazeme gelirlerse taşlayın"
1
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı.
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. "Cenazeme gelirlerse taşlayın"
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
2
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
3
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
4
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
5
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
6
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Erdoğan’ın gözde müteahhidinin deprem sonrası AKP MYK’ya katıldığı ortaya çıktı. Toplantıda ‘bağış talimatı' almış
7
﻿Erdoğan’ın gözde müteahhidinin deprem sonrası AKP MYK’ya katıldığı ortaya çıktı. Toplantıda ‘bağış talimatı' almış
﻿Erdoğan’ın gözde müteahhidinin deprem sonrası AKP MYK’ya katıldığı ortaya çıktı. Toplantıda ‘bağış talimatı' almış
﻿Pisa Kulesi'nden daha eğri minare depremde yıkılmadı
﻿Pisa Kulesi'nden daha eğri minare depremde yıkılmadı
﻿Pisa Kulesi'nden daha eğri minare depremde yıkılmadı
﻿Arama kurtarma yaptıkları enkazda yaklaşık 2 milyon dolar buldular
﻿Arama kurtarma yaptıkları enkazda yaklaşık 2 milyon dolar buldular
﻿Arama kurtarma yaptıkları enkazda yaklaşık 2 milyon dolar buldular
﻿Sırbistan depremzedelere yardım edecek
﻿Sırbistan depremzedelere yardım edecek
﻿Sırbistan depremzedelere yardım edecek
﻿Bakan Çavuşoğlu: 102 ülke Türkiye'ye yardım talebinde bulundu
﻿Bakan Çavuşoğlu: 102 ülke Türkiye'ye yardım talebinde bulundu
﻿Bakan Çavuşoğlu: 102 ülke Türkiye'ye yardım talebinde bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.