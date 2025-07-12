Napoli'nin neden reddettiği belli oldu: Osimhen için devredeler

Galatasaray'ın bonservisini almak için yoğun çaba sarf ettiği Victor Osimhen transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Nijeryalı golcünün 75 milyonluk çıkış maddesini ödemeyi teklif eden sarı kırmızılılar, Napoli'den olumlu yanıt alamadı.

Ödeme planı üzerinden sorun çıkaran İtalyan ekibi paranın büyük kısmını peşin isterken diğer taksitler için de banka teminatı talep etti.

Galatasaray gece yarısı banka teminatlı olmak üzere 40 milyon euroyu peşin, 35 milyon euroyu da 2 taksitli ödemek üzere son teklifini sundu ancak Napoli Başkanı De Laurentiis teklifi yine kabul etmedi.

YİNE DEVREDELER

İtalyan ekibinin Galatasaray'ın 75 milyon euroyu ödemeyi kabul etmesinin ardından oyuncuyla ilgilenen başka kulüplerin de bu miktara çıkmasını beklediği için transfere onay vermediği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Matte Moretto'nun aktardığına göre Osimhen için yoğun çaba sarf eden Al-Hilal de dün gece Napoli'ye 37,5 milyon euroluk iki taksit halinde ödenmek üzere 75 milyon euroluk teklif sundu.

Napoli'nin oyuncuyu Al Hilal'e vermek istediği, transferi çıkmaza sokanın ise Osimhen'in tercihini Galatasaray'dan yana kullanması olduğu iddia edildi.

26 yaşındaki forvet, kulübüne sarı kırmızılıların teklifini kabul etmeleri yönünde baskı yapmasına rağmen düğüm henüz çözülemedi.