Hamsik'ten Trabzonsporluları şoke eden açıklama

Hamsik, şöyle konuştu:

"Napoli'deyken önce Milan, ardından Inter ve en sonunda da Juventus benimle temasa geçti. Nedved beni aradı ama onlara katılmayı hiç düşünmedim. Ayrılmak istemiyordum, Napoli'de ve ailemde mutluydum. bu yüzden hep uzattım.

Napoli'den Çin'in DL Yifang takımına transfer oldum. Ne kadar uzun kalırsam, taraftarlar beni o kadar çok sevdi. Çin'den bu çağrıyı almasaydım, ömür boyu kalacaktım."

Marek Hamsik, "Napoli'ye dönmeyi düşünüyor musun?" şeklinde gelen soruya ise "Neden olmasın! De Laurentiis ile çok iyi bir ilişkim var. Onunla emekliliğimden sonra olası bir dönüş hakkında konuştum. Ocak ve Mart ayları arasında bunu konuştuk." diye cevap verdi.