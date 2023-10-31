Nar kabuğu şifa deposu mu

Nar kabuğu Virüs karşıtı olarak biliniyor. Peki, nar kabuğunun başka ne gibi yararları var? İşte ayrıntılar...

Kubilay Kağan Dursun KAYNAK: Haber Merkezi
Nar kabuğu şifa deposu mu

Vücuttaki hücreleri adeta yenileyen nar kabuğunun kaynatılıp suyu çeşitli alanlarda da kullanılabilir. Günümüzde Uzakdoğu ülkelerinde nar suyunun cilt yenileyici tonik olarak sıklıkla kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca araştırmalarda nar kabuğunun damar tıkanıklığını önlediği ve kan hücrelerinin sayısını artırdığı tespit edilmiştir.

FAYDALARI NELERDİR?

Güneşte kurutulan nar kabuklarından ne kadar tüketecekseniz. Göz kararı bir cezveye koyup üzerine su ekleyip kaynatın. 15 dakika kaynadıktan sonra 5 dakika da demlenmesini bekleyin. Kullanacağınız yere göre sıcaklığını siz belirleyin. Eğer grip ya da nezle için ise sıcak tüketilmesi daha sağlıklı.

İçerdiği asitlerin kaynama esnasında suya karışır. Bu asitlerde yemek borusundan mide ve bağırsaklara kadar tüm sindirim sisteminin temizlenmesinde yardımcı olur. Sindirimi kolaylaştırdığından kabızlığın yaşanmasını engeller. Ayrıca bağırsak florasını dengeler. Besinlerin sağlıklı bir şekilde emilip kana karışmasını sağlar.
Yapılan araştırmalarda prostat kanseri için güçlü bir doğal ilaç olduğu kabul edilmiştir. Kabukta bulunan aktif metastatik asidi kanserli hücrelerin gelişimini zayıflatır.

Kabuklardaki lifler suya karıştığından nar kabuğu çayı tok tutar. Özellikle zayıflamak isteyenler için ideal bir çay çeşididir. Hem tok tutar hem vücudun enerji seviyesini yükseltir. İlaç gibi olan nar kabuğundan yapılan çay özellikle ağız içerisinde enfeksiyonlu hücrelerin birikmesini önler. Ağız kokusuna yol açan dil üzerinde biriken sarı tabakanın da oluşumunu önler.

Flavanoitler bakımından zengin olan nar kabuğu çayı, karaciğerin daha sağlıklı işlemesini sağlar. Toksinlerin hızla vücuttan atılmasını sağlayan nar kabuğu çayı bu sayede iltihap birikmesinin önüne geçer.

Ödem birikmesine izin vermez. Kemik ve kaslardaki esnekliği destekler. Sinir hücrelerinin vücut içindeki mekanizmasını güçlendirir.

Uzmanlar aşırı stres ve yoğun iş temposundan sonra bir bardak içerek sinirlerin rahatlayacağını vurgular.

Nar kabukları sadece tüketilmez. Aynı zamanda banyo suyuna eklendiğinde say diplerindeki yağlanmaya neden olan mantarları yok eder. Saç köklerini güçlendirir.

Cilt yüzeyinde bakterin sayısını azaltarak gözeneklerden toksinlerin daha sağlıklı atılmasını sağlar.

Vücudun ateş oranını düşürür. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Virüslerin baş düşmanıdır. Akciğere virüsleri inmeden balgam ya da idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur.

Nar kabukları kaynatılıp elde edilen 4 bardak suyu bir kovaya boşaltın. İçine elma sirkesi ekleyip ayaklarınızı bu su da bekletin. Vücuttaki kan akışını düzenler.

Ayrıca nar kabuğu suyu toksin olarak cildin temizlenmesinde kullanılabilir. Sivilceleri azaltan nar kabuğu suyu aynı zamanda gözenekleri temizler. Akne oluşumunu engeller. Ayrıca cildin daha diri ve sağlıklı görünmesini sağlar.

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