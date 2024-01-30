Nar kanser savar mı

Nar, hem besleyici hem de şifalı bir meyvedir. B1, B2 vitaminleri ile kalsiyum ve fosfor mineralleri içerir. Ayrıca kansere karşı savaşan pek çok güçlü bileşik barındırır.

İŞTE NARIN FAYDALARI

Nar, yaban mersini, portakal, yeşil çay ve havuçtan daha fazla antioksidan (kanser karşıtı) madde içerir. Bir çay bardağı nar suyu veya bir kase nar taneleri, mevsiminde düzenli olarak tüketildiğinde vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.

Nar, potasyum ve demir minerali ile C vitamini açısından da çok zengindir. Bu sayede, kan şekerini dengeler, şeker hastalarına iyi gelir, idrar söktürür, ishali önler ve tedavisine destek olur.

Nar, cilt sağlığı için de faydalıdır. Ciltteki iltihaplanma, sivilce, leke, kırışıklık gibi sorunları giderir. Cildi nemlendirir, besler, canlandırır ve parlaklık verir.

Nar, bağırsaklarda iyi huylu bakterilerin (probiyotikler) gelişimini destekler. Böylece, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Nane, mide ve bağırsak kaslarını gevşeterek gaz, şişkinlik, hazımsızlık gibi sorunları giderir. Limon ise, safra salgısını artırarak yağların sindirimini kolaylaştırır. Nar, sesi açar, enerji verir ve yorgunluğu giderir. Vücudu, kalbi, mideyi ve diş etlerini kuvvetlendirir. Tansiyonu dengeler, çarpıntıyı giderir, mide iltihabı ve ağız yarası için faydalıdır.

Nar, kanser hücrelerinin gelişmesine engel olarak, başta cilt ve prostat kanseri olmak üzere, kansere karşı vücudu korur. Kolesterol seviyesini ve tansiyonu düşürür, damar sertliğini önler ve damarları açar. Bu özellikleriyle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur.

Narın suyu, zarı, kabuğu ve çiçekleri de farklı şekillerde kullanılabilir. Suyu zarıyla birlikte çıkarılıp bal ile macun kıvamına gelinceye kadar pişirilip diş etlerine sürüldüğünde diş eti tahrişine ve yaralarına iyi gelir. Zarı, hazmı kolaylaştırır ve idrar söktürür. Kabukları, kaynamış suda demlenerek hazırlanan çay ise ishali keser. Çiçekleri ise, kurutularak çay yapılabilir.

Nar, birçok faydasının yanında bazı yan etkilere de neden olabilir. Reflü, ülser, gastrit, siroz, karaciğer yetmezliği gibi rahatsızlıkları olan kişilerin nar tüketmesi sakıncalıdır. Ayrıca hamile ve emziren kadınların, alerjisi olanların, kan sulandırıcı ilaç kullananların ve çocukların doktora danışmadan nar tüketmemesi gerekir. Narı günde 2-3 bardaktan fazla içmemeye dikkat edin.



