Narin’in amcasının sildiği mesajlar istenilmişti… WhatsApp’tan cevap geldi

Türkiye gündemine oturan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin ardında sır perdesi araştırılmaya devam ediyor.

Narin'in vahşice katledilmesinin ardından amcası soruşturma kapsamında tutuklanmış, gözaltında bulunan 24 kişi için de ek gözaltı süresi uzatılmıştı. Gözler META'dan gelecek WhatsApp yazışmalarındaydı ancak beklenen olmadı.

Narin'in katillerinin bulunması ve cinayete giden sürecin aydınlatılması için amcanın sildiği WhatsApp konuşmaları hayati önem taşıyordu.

WHATSAPP'TAN OLUMSUZ CEVAP

Vahşice öldürülen Narin'in soruşturması kapsamında tutuklanan amcanın yazışmalarına ulaşmak için Türkiye, META'ya başvurmuştu.

Ancak gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre META, verileri vermeyi reddetti. Soruşturma için büyük öneme sahip delillere bu nedenle ulaşılamıyor.

Emrallah Erdinç Narin Güran soruşturmasından son detayları paylaştı:

● Narin'in biyolojik ailesinin tespiti için Anne ve babasına yapılan DNA testi belli oldu.

● Çeşitli iddialar vardı;

Narin, amcası bilinen ve tutuklu olan Salim Güran'ın mı çocuğu diye.

Yapılan test sonucu Narin'in biyolojik ailesi de bilinen ailesi çıktı. Yani amcanın çocuğu değil.

● Anne ve babanın sorgusu daha başlamadı.

● Sorgu sırasında daha önce düşme sonucu öldüğü söylenen abla da sorulacak.

● Cinayet günü amca ve aile üyelerinin bütün görüşmeleri whatsapp üzerinden yapılmış.

● Jandarma Genel Komutanlığı,

amcanın telefonundan silinen WhatsApp kayıtlarının geri getirilmesi için başvuru yapmıştı. WhatsApp mesajları göndermeyi reddetti.

● Civar köylüler de olmak üzere 267 kişinin ifadesi alındı.

● 26 kişi dosyada şüpheli, geri kalanlar ise tanık olarak ifade verdi

● Soruşturma sürecinde 14 bin araç incelendi.

● 130 kamera incelendi.

● Israrla yalan haber yapanlar hakkında soruşturma başlatılıyor.