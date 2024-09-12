Narin cinayetinde dehşete düşüren şok iddialar

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın, kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili aile üyelerinin de dahil olduğu itirafçı ve amca tutuklanırken anne ve babanın da tutuklanması talep edildi.

İTİRAFÇI İFADELERİ

Narin’in cesedi itirafçının ifadeleriyle bulunurken itirafçı Nevzat Bahtiyar, olayla ilgili şunları anlattı:

Savcılıkta verdiğim ifademde geçen Salim’in bana dediği ‘Arif’in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm’ şeklindeki ifade doğrudur. Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran’dan korkmuştum.”

Bana hitaben ‘Aracında torba var mı?’ dedi. Ben de aracımın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salim Güran’a verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp çuvalın içerisine beraber koyduk.”

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bahtiyar ifadesini daha sonra değiştirirken “Daha sonra ben kendi ikametimde Narin’in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim” dedi.

AMCA İLE ANNE ARASINDA İLİŞKİ İDDİASI

Olayla ilgili ortaya atılan ilk iddia, anne Yüksel Güran ile amca Salim Güran arasında ilişki olduğu ve Narin’in bu ilişkiye şahitlik ettiği için öldürüldüğüydü. Ancak iddialar hem amca hem de anne tarafından reddedildi.

NARİN’İN BABASI AMCASI MI?

Narin Güran’ın gerçek babasının amca Salim Gürcan olduğu öne sürüldü. Ancak yapılan test sonucunda Narin'in biyolojik ailesinin bilinen ailesi çıktığı öğrenildi.

GÖRMEMESİ GEREKEN BİR ŞEY GÖRDÜ

Ortaya atılan başka bir iddia ise, Narin’in hırsızlık vb. aile içinde görmemesi gereken bir şey gördüğü için öldürüldüğüydü. Ancak bu iddiada şu ana kadar ispatlanamadı.

AMCA İLE İTİRAFÇI ARASINDA İLİŞKİ

Diğer taraftan hukukçu Afşin Hatipoğlu, “Bence akla gelmeyecek soruların da sorulması lazım. Şüphelerin birleştiği sadece iki kişi var: Salim ve Nevzat. Bunlar arasında cinsel ilişki varsa, ve bu çocuk bunu gördüyse, onlar da kendi aralarındaki bu utançtan dolayı bu çocuğu öldürdüyse bu çok mu hayır diyebileceğimiz bir senaryo?” ifadelerini kullandı.

SUDA KAÇ GÜN KALDI?

Narin’in bulunan cansız bedeninin öldürüldükten sonra oraya atıldığı, 1-1,5 gündür suda kaldığı öne sürüldü. Ancak Adli Tıp ön raporunda boynunda boğma izi bulunduğu, 15 gün suda kaldığı, ayağında kırık olduğu tespit edildi.

İTİRAFÇININ FOTOĞRAFINDA HİZBULLAH DETAYI

Nevzat Bahtiyar’ın Facebook profil fotoğrafında arkasında bulunan bayrakların da Hizbullah terör örgütü tarafından sıkça kullanılan İslami sembol ve yazılara sahip bayraklar olduğu belirlenirken cinayette Hizbullah’ın parmağı olduğu da iddia edildi.

NARİN KAÇIRILDI MI?

Anne Güran Narin’in kayıp olduğu sekizinci günde bir röportajda, birilerine seslenerek, “Kızımı getirin, bırakın. Narin’i canlı istiyorum” diye seslendi. Anne röportajın devamında da “Narin’i bir tanıdık arabasına alıp götürdü, başka türlü Narin gitmez” dedi. Bu ifadeler Narin kaçırıldı iddialarını kuvvetlendirdi.

AİLE HÜDA-PAR’LI MI?

Sosyal medyada çokça ortaya atılan iddialardan birisi ise amca Salim Güran’ın HÜDA-PAR’LI olduğu hatta bir dönem Bağlar İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğu oldu.

Ailenin HÜDA PAR'lı olduğu iddialarına karşın HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Amca Salim Güran partimizde ne yöneticilik yaptı ne de partimizin üyesi” açıklamasında bulundu.

ABİ AMCAYI SAVUNDU

Narin’in, gözaltına alınmayan tek abisi Baran Güran, suçlanan akrabalarını savundu. “Narin bulunsun diye elimizden geleni yaptık. Kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti, kimin ruhu duyacaktı. Amcamdan yana gönlüm rahat” dedi.

BABA GÜRAN SERBEST BIRAKILDI İDDİASI

Baba Arif Güran’ın serbest bırakıldığı ve kızının mezarını ziyaret ettiği iddia edildi. Ancak Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'de bir haber sayfasına yaptığı açıklamada; "Babanın serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Biz de savcılık ile görüştük. Bize serbest olmadığını söylediler. Bu bilgi şu an için doğru değil” açıklamasında bulundu.