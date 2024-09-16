Narin cinayetinde deliller yok edildi mi? Yangın, elektrik kesintisi, terlik…

Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Milliyet’in özel haberine göre; soruşturma genişletilerek devam ederken, arama çalışmalarının yapıldığı sırada aile üyelerinin sistemli bir şekilde delil karartma eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.

Amca Salim Güran’ın işçisi Ramazan Atasoy’un tutuklanma sebebinin Narin’i arama çalışmalarının “hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarla ve dikkat dağıtıcı eylemlerle akamete uğratılmaya çalışıldığı” belirlendiği yer aldı. Karar ise şu şekilde;

“Dosyadaki JASAT tutanağına göre ‘Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu’ iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, 2 şahsın 1 kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunulduğu, bu ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, bunun jandarmayı Eğertutmaz Deresi’nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı, bunların bir kısmının Güran Ailesi’nin bazı üyeleri tarafından yapıldığı” belirtildi.

50’DEN FAZLA SAHTE İHBAR YAPILMIŞ

19 gün boyunca arama çalışmaları sırasında aramaları geciktirip delil karartmak için birçok yol denendiği tespit edildi. Aramalar sırasında çok sayıda yalan ifade verildiği belirtildi. SIM kartlarını çıkaran akrabalar tarafından 50’den fazla sahte ihbar yapıldığı da soruşturmada ortaya çıktı.

Narin’in ailesinin 21 Ağustos’ta küçük kızlarıyla ilgili gerçekleştirdiği kayıp ihbarıyla çalışmalar başladı. Jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladığı sırada, köyde 6 saatlik elektrik kesintisi oldu. Elektrikleri tutuklu amca Salim Güran’ın arama çalışmalarını engellemek için kestiği öne sürüldü.

DELİLLER YOK EDİLDİ Mİ?

22 Ağustos’ta Güran Ailesi’nin evine 2 km mesafede Narin’e ait olduğu iddia edilen terlik ekipler tarafından bulundu. Terliğin numarasının 26 olduğu, Narin’in ayak numarasının ise 31 olduğu ortaya çıkmıştı. Narin’in kuzeni Muhammed Kaya ifadesinde, Narin’i arama çalışmaları sırasında yol üzerinde terliğin tekini gördüğünü, köye döndüğünde jandarmaya vermeyi unuttuğunu belirtti. Kaya’nın bu açıklamaları, şüpheli ve delilleri karartma girişimi olarak değerlendirildi. Narin’in terlikleri ise cansız bedeninin bulunduğu çuvalda bulunmuştu.

23 Ağustos’ta Narin cinayetinin üst aklı olduğu öne sürülen A.R.G.’nin tarlasında yangın meydana gelmişti. Yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Bu yangında Narin’in cansız bedeninin sarıldığı battaniyenin veya başka bir delilin yakılma ihtimali üzerinde duruluyor.

YANLIŞ YÖNLENDİRMİŞLER

Narin’in amcası Salim Güran ile “Cesedi ortadan kaldır” diye teslim ettiği Nevzat Bahtiyar’ın arama çalışmalarına bizzat katılıp, jandarmayı yanlış yönlendirdiği belirtildi. Aramalara kanaldan başlandı, uzun süre dereye bakılmadığı, cinayet sonrası birçok kişi WhatsApp yazışmalarını sildi.

NE OLMUŞTU

Sekiz yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos’ta kaybolmuştu. Diyarbakır Bağlar’a bağlı Tavşantepe Mahallesi’ndeki kayıp vakasında pek çok noktada arama çalışmaları yapıldı. Bu süre zarfında Narin’in amcası muhtar Salim Güran “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Arama çalışmalarının 19’uncu gününde ise Narin’in cansız bedenine ulaşıldı. Mahalleye 1.5 km mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde üzeri taşla kapatılmış bir çuvalda bulundu.

Soruşturmada anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve amcalar dahil toplam 11 kişi tutuklanırken, geçen cuma tutuklu amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran da gözaltına alındı. Hediye Güran dün akşam saatlerinde adliyeye getirildi. Narin’in akrabası İsa ve Şeyma Kaya da dün sahte bilgi ve ihbarlarla olayın çözümünü manipüle etmeye çalıştıkları iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınmıştı.