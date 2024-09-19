Narin cinayetinde kan donduran yeni detaylar. Uzman raporunda hepsi tek tek ortaya kondu

Diyarbakır'da 8 yaşında cinayete kurban giden Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından yapılan incelemede katilin Narin'i arkadan koluyla baskı yaparak boğduğu ortaya çıktı.

Baskı nedeniyle Narin’in sol boyun tarafında daha fazla hasar olduğu, sol tarafının ciddi şekilde etkilendiği ve göğüs kısmında da baskının izlerine rastlandığı tespit edildi.

Raporda dikkat çeken sonuçlardan biri de Narin’in göğüs kısmındaki hasar oldu. Buna göre, göğüs üstü ve cilt altında kanamayla uyumlu bulgular elde edildi.

KAN DONDURAN DETAYLAR

Katil zanlısı Narin’in göğsüne baskı kurarak, özellikle sol boyun bölgesini daha ağırlıklı sıktığının anlatıldığı raporun sonuçlarına göre talihsiz kızın elle boğulduğu düşünülüyor. Buna göre, katil zanlısının Narin’e arkadan koluyla sararak boğduğu ihtimali öne çıkıyor.