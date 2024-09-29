Narin cinayetinde kritik detay ortaya çıktı. Kayıtlar silinmiş

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolduğu izlenimi verilen ve 19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Devam eden soruşturma kapsamında baba Arif Güran ile anne Yüksel Güran'ın evindeki halı ve bazı materyaller incelenmek için uzman ekiplere teslim edildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Narin'in tam 21 gün boyunca kayboldu olarak gösterildiği Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Köyü vatandaşları ve 12 tutuklu sanıklar, cinayete ilişkin suskunluğunu devam ettirirken güvenlik kamerası kayıtlarından silinen 8 gün gündeme geldi.

KAMERA KAYITLARINDA 8 GÜNLÜK BOŞLUK VAR

Soruşturma kapsamında, amca Salim Güran ve Hüseyin Güran’ın evlerinde bulunan güvenlik kameralarındaki görüntüler incelemeye alınmıştı. Narin'in amcalarından birinin kamera kayıtlarında 8 günlük boşluk olduğu belirlendi. Kayıp görüntüler arasında Narin'in cesedinin bulunduğu 8 Eylül tarihine ait kayıtlar da var.

TÜBİTAK'a gönderilen harddiskteki görüntülerin geri getirilmesi Narin'in bulunduğu gün ve öncesinde evde neler yaşandığına dair ipuçları verecek.

SALİM GÜRAN'IN İZLERİ ARANACAK

İtirafçı Nevzat Bahtiyar verdiği ifadede, Narin'in cesedini, Arif Güran'ın evinin bir odasından, amca Salim Güran'ın çağırmasıyla aldığını söylemişti. Narin'in evinde bulunan halılar incelenmek üzere alındı. Halılarda, Narin'in salya veya olayla bağlantılı olabilecek bir DNA bulgusu ile amca Salim Güran'ın izleri aranacak.