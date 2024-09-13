Narin cinayetinde sıcak gelişme. Dün serbest bırakılan çocuk yeniden gözaltında

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan sonra cansız bedeni 8 Eylül tarihinde mahalleye yakın Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Devam eden soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AMCA DA 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA GÖZALTINA ALINACAK

Narin Güran cinayetinden tutuklu bulunan amca Salim Güran, ifadesi alınmak üzere yeniden adliyeye sevk edildi. Serbest bırakılan Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki R.A. yeniden gözaltına alınacak.

NE OLMUŞTU?

Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 13 kişi serbest kaldı. Serbest kalanlardan 15 yaşındaki R.A. yeniden gözaltına alınacak.

BABANIN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınan ve 4 gün sonunda serbest bırakılan baba Arif Güran, köyüne gittikten sonra konuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

Devletin elinden geleni yaptığını söyleyen Arif Güran, "Bunu kim yaptıysa devlet ortaya çıkacaktır. Kızımın acısını yaşayamıyorum. Fenomenler kızımın mezarına geliyor.

Rica ediyorum nemalanmasınlar. Misafirdim, gözaltında değildim. Allah jandarmamızdan razı olsun. Süreç devam ediyor. Araştırmalar devam ediyor. Kim bizden ne istedi. Çekirdek bir aileydik. Hayatımızda şatafat yok" ifadelerini kullandı.

Arif Güran, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

"ŞÜPHELENDİĞİM BİRİSİ OLSA PAYLAŞIRDIM"

"Devlet beni de alabilir, herkesi de alabilir. Soruşturmanın selameti için bütün köyde alınabilir. Devlet kızımın kanını yerde bırakmayacak. Şüphelendiğim biri olsaydı jandarma ile paylaşırdım. Oğlum bir kez daha alınıp bırakıldı. Bir daha alınıp bir daha bırakılır.

Köy 90 haneli bir köydür. Güran soyadlı sadece 10 ev var. Burada yüzyıllardır bu köydeler. Bilsem zaten söylerdim. İnanıyorum adalet yerini bulacak. Türk halkı kızıma sahip çıkmıştır. Ben sabaha karşı geldiğimde kızımın mezarına gittim. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Hiçbir şey kalmaz."

"HER AKŞAM YANIMDA OTURUR"

Arif Güran, cinayette itirafçı olan zanlı Nevzat Bahtiyar için ise "O her akşam camide yanımda oturan bir insan ama yanımda otururken insanların çirkin yüzlerini göremiyorsunuz" dedi.