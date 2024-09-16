Narin cinayetinde sıcak gelişme. Yengesi Melek Güran yeniden gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Narin cinayetinde sıcak gelişme. Yengesi Melek Güran yeniden gözaltına alındı

Narin Güran soruşturması devam ederken her geçen gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Serbest bırakılan amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran tekrar gözaltına alındı.

Narin Güran cinayeti soruşturması derinleşerek devam ediyor. Narin’i kimin öldürdüğü hala araştırılırken, olayla ilgili her gün yeni bir bulguya rastlanıyor.

Halk TV muhabiri Ferit Demir, Narin'in amcası Salim Güran'ın eşi Melek Güran’ın tekrar gözaltına alındığını açıkladı.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Saat 17.30 sıralarında Melek Güran jandarma ekipleri tarafından tekrardan gözaltına alınıp sorguya alındığını belirten Demir, “Melek Güran 23 kişi ile beraber daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Bu durumda yeni delil ve bilgilerin devreye girdiği tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül tarihinde kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı. Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar (48) jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş adliyeye sevk edilmişti.

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