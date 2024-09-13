Narin cinayetinde yazışmalar ortaya çıktı. 'Daha ölmemiş'

21 Ağustos tarihinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada tutuklanan amca ve köy muhtarı Salim Güran ile 15 yaşındaki işçisi R.A.'nın cinayetten sonraki yazışmaları ortaya çıktı. Bu yazışmaların ortaya çıkmasıyla beraber cinayet düğümünün çözülmesi bekleniyor.

DW Türkçe'den Alican Uludağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve Salim Güran'ın işçisi olan 15 yaşındaki R.A.'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Salim Güran'ın "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta" şeklinde mesaj çekerek işçisini yönlendirdiği, R.A.'nın ise "Tamam henüz bende değil/tamam daha ölmemiş” diye cevap verdiği kayıtlar dosyanın içine eklendi.

Dosyaya giren mesajlaşmalar Narin kaybolduktan sonra gerçekleşen görüşmeler. Buna göre, ikili arasında şu mesajlaşma yaşandı:

Salim Güran: O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş.

R.A.: Eee

Salim Güran: Biri yerde

R.A: Tamam henüz bende değil, daha ölmemiş.

"VALLAHİ BÖYLE BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Ortaya çıkan mesajlaşmalar sorgu esnasında R.A.'ya soruldu. R.A. "Vallahi ben böyle bir şey hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan R.A. sorgu esnasında birçok soruya çelişkili cevaplar verdi. İfadesinde özellikle muhtar Salim Güran'ın üstünü değiştirmek dışında saat 14:00'dan sonra yanından hiç ayrılmadığını ve tarlada olduklarını öne süren R.A., Salim Güran'ın 14.00-15.00 saatleri arasında yanlarına geldiğini, "Ben eve gidip üstümü değiştirip geleceğim" dedikten sonra bulundukları yerden ayrıldığını, 5-10 dakika sonra muhtarın tekrar bölgeye geldiği iddia edildi.

Soruşturma savcısı, Salim Güran'ın ifadesinde tarladan başka yerlere gittiğine yönelik ifadelere dikkat çekerek, "Bu çelişkiye ilişkin beyanınız nedir" ifadelerini kullanıd. Öte yandan R.A., "Bu çelişkiye ilişkin söyleyecek bir şeyim yoktur" ifadelerini kullandı.

21 AĞUSTOS'TA YAPTIĞI GÖRÜŞMELERİ HATIRLAMADI

Şüpheli kişiye Salim Güran ile 21 Ağustos tarihinde 08.33, 15.52, 18.37, 18.52 ve 18.54'te yaptığı görüşmeler de soruldu. Fakat R.A. bu görüşmeleri hatırlamadığını iddia etti.

Verilen ifadede Nevzat B.'nin 15.08'den yaklaşık 15-20 dakika sonra Salim Güran'ın kendisine Narin'in babaası Arif Güran'ın ahırının bulunduğu taraftaki tepe kısmından seslenerek "Hazırlan, seninle işimiz var" dedikten kısa süre yanına geldiğini ve Narin'in bedenini kendisine verdiğini beyan ettiği hatırlattı.

Buna karşılık R.A.'nın saat 14.00'dan 20.00'a kadar Salim Güran'ın yanından ayrılmadığını belirterek, çelişkiye düştüğü sorguda söylendi. R.A. ise "Bu hususta diyecek bir şeyim yoktur" dedi.

"SALİM GÜRAN'I NEDEN KORUMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ?"

Soruşturma savcısı, "Tüm bu çelişkiler ışığında neden Salim Güran'ı korumaya çalışıyorsunuz" diye R.A.’ya sordu. R.A. ise "Ben Salim'i korumuyorum. Salim saat 14.00'dan sonra kıyafet değiştirmek için gitmesi dışında yanımdan ayrılmadı" dedi.