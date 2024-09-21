Narin cinayetinde yengenin kafa karıştıran alışverişi 'Ertesi gün hapı detayı'

Diyarbakır’da bir derede cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. “Kasten öldürmeye iştirak” suçlamasıyla amca Salim Güran tutuklanmıştı. Salim Güran ile ilişkisi olduğu iddia edilen yenge Hediye Güran’ın yaptığı alışveriş kolluk güçlerinin gözünden kaçmadı.

Narin cinayetinde yeni detaylarda ortaya çıkıyor. “Kasten öldürmeye iştirak” suçlamasıyla tutuklanan ve tutuklu amca Salim Güran’la ilişkisi olduğu öne sürülen yenge Hediye Güran’ın eşi Fuat Güran evde olmadığı 1.5 aylık dönemde eczaneden ertesi gün hapı aldığı öne sürüldü.

Sözcü’nün iddiasında, soruşturma dosyasına Hediye Güran’ın, Narin’in annesi Yüksel Güran ile ilaç aldıkları eczaneye ait güvenlik kamerası görüntüleri de dahil oldu. Eczanedeki geriye dönük barkot okuyan cihaz üzerinde yapılan inceleme neticesinde Hediye Güran’ın ertesi gün hapı olarak bilinen gebelik önleyici ilaç aldığı, Yüksel Güran’ın da farklı ilaçlar aldıkları tespit edildi. Yenge, savcılık ifadesinde Salim Güran’la ilişkisini kabul etmemişti.

NE OLMUŞTU

21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde olay gerçekleşti. Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı eve gelmeyince ailesi karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu. Ekiplerin çalışmaları neticesinde küçük kızın cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde ortaya çıktı. Soruşturma neticesinde amca Salim Güran Narin'i öldürme şüphesi ile tutukladı. Daha sonra Narin'in cesedini dereye atan Nevzat Bahtiyar da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sahte ihbarlarla soruşturmanın seyrini değiştirdikleri belirlenen akrabaları İ.K. ve Ş.K. gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan üç kişiden biri adliyeye getirildi. Bazı şüphelilerin, aramalar sürerken köyde yangınlar çıkarıp elektrikleri kesmekten sorumlu tutularak sorgulandıkları ortaya çıkmıştı. Son bilgilerde ise Narin'i kaybolduktan sonra gözaltına alınıp serbest kalan köyün imamı hakkında cep telefonunda uygunsuz görüntüleri olduğu için soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu, 8 yaşındaki Narin'in ölüm nedenine ilişkin çalışmasını bitirdi. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, küçük Narin'in boğularak öldürüldüğüne yönelik yeni bulgular bulundu. Raporda yer alan bulguda boyun ön kas grubunda ve çene alt grubunda kanamaya işaret edildi. Narin, büyük olasılıkla elle boğularak öldürüldüğü belirtildi.