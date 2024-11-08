Narin Davasında ikinci gün! Dakika dakika tüm gelişmeler...

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Olayın toplumda büyük yankı uyandırması nedeniyle mahkeme çevresinde sıkı güvenlik tedbirleri alınırken, adliye binasının etrafı bariyerlerle kapatıldı. Sanıklar, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri ilk duruşmada alındı.

DURUŞMADA 4 SANIK VE 2 TANIK DİNLENDİ

Davanın ilk günü saat 09.00'da başladı ve geç saatlere kadar sürdü. Duruşmada önce komşu Nevzat Bahtiyar ifade verdi, ardından Enes, Yüksel ve Salim Güran savunmalarını yaptı. Tanık olarak ise Narin’in babası Arif Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın eşi Gazal Bahtiyar dinlendi. Mahkeme başkanı, ifadesi alınan kişilerin ardından saat 23.00'te duruşmayı bugüne erteledi.

Emrullah Erdinç X hesabı üzerinden dakika dakika duruşmadaki anları aktarıyor.

10.10... NARİN'İN DEFNEDİLMESİ

Nahit Eren: Biz Narin’in köyde defnedilmesini istemiyorduk. Sen o zaman ne dedin?

Baran Güran: Ben köy dışında bir yere defnedilmesini istemiyorum dedim.

Nahit Eren: Ben sana söyleyeyim, ne dediğini? "Bu konuda benim ve babam dışında başkası söz hakkı söyleyemez" dedin.

Baran Güran: Evet, doğru dedim.

Nahit Eren: Aile büyüğü biziz, biz karar veririz dedin yani?

09.48- ABİ BARAN GÜRAN TANIK OLARAK KÜRSÜYE GELDİ

Mahkeme Başkanı: Annen, amcan ve kardeşin sanık, tanıklık yapmama hakkın var.

Baran: Tanıklık yapacağım. Erzurum'da çalışıyorum, saat 7-8 gibi kardeşim Muhammet aradı Narin'in kaybolduğunu söyledi. Ben de eve geldim caminin orada toplanmışlardı sonra 112'yi aradım

Hakim: Amcanın evine kamera kurulmuş gizli toplantı yapılmış

Baran: Gizli toplantı evde mi olur? Bakan geliyor evi boşaltın diyorlardı Bakan geliyordu gizli toplantı olsa köyde olmazdı.

Hakim: Kadınlar kavgası

Baran: Ben orada değildim.

Hakim: Kadınların ağzı kapatılıyor konuşmasın diye

Baran: Herkes gergin

Hakim: "Erkekler yaptı neden susuyorsunuz" diye kadınlar söylemiş.

Baran: Herkes gergin o gerginlikle söylenmiştir.

Hakim: Narin kaçırıldı veya öldürüldü diye bir şey duydun mu?

Baran: Olay günü bir araba geldiği söylendi bir araba gelmiş o gün biz kaçırılmış dedik. Şıha gidildi ölse ben bilirdim dedi kaçırılmış dedi biz de kaçırılmış sandık.

Diyarbakır Baro eski Başkanı Nahit Eren soruyor; - Biz sorgu yaparken sen neden dışardaydın

Salim Güran: Sen neyin peşindesin?

Nahit Eren: Baranın da benim peşinde olduğum şeyin peşindeyim.

-Bu esnada baba Arif Güran yine ağlamaya başladı.

Avukat: Arif bey lütfen benim neyin peşinde olduğumu söylemem lazım benim amacım; yaşamıma da neden olsa 3 çocuk babası olarak Mis gibi kokan Narin'in katilinin peşindeyim. O yüzden Baran sana adli tıpta kardeşini göstermedim o kokuyu alma diye sende mis kokusuyla kalsın diye.

Arif Güran haykırarak Kürtçe konuşmaya başladı. Baran Güran üstüne yürümek istedi. Baran babasını durdurdu.

Arif Güran ‘kızım katledilmiş sen ne diyorsun’ diye haykırarak duruşma salonundan çıkartıldı.

Duruşmayı takip eden Güran ailesi mensupları, Nahit Eren'e isyan edip "Onu istemiyoruz" dediler.

Sanık avukatları da "böyle yargılama yapılamaz" diye tepki gösterdiler.

Mahkeme başkanı da duruşmayı izleyen Güran ailesi fertlerinin yanına gitti sakinleştirmeye çalışıyor. Duruşma salonu karıştı. Başkan, avukatlara soruyu direkt soracaksınız. Direkt sorulmazsa salondan çıkartırım dedi.

09.29... 4 SANIK MAHKEME SALONUNDA

Sanıklar ve tanıklar sırayla duruşma salonuna giriyor. Önce Arif Güran, ardından Enes Güran geldi. Peşinden anne Yüksel Güran içeri girdi. Üzerinde dünkü siyah kıyafetleri var. Sonrasında da Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar getirildi. Narin'in tutuksuz olan abisi Baran Güran salona çağrıldı.

08.00... ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Bugün saat 09.00'da devam edecek olan duruşma için sanıklar yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden adliyeye getirildi.