‘Narin Davası’nın hakiminden takdir toplayan hareket!

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra evinin yakınındaki bir derede çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili dava devam ediyor. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği bu davada sanık ve tanıkların ifadeleri, olayın karmaşıklığını artırırken, mahkeme heyeti sanıklara yönelttiği sorularla gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Türkiye genelinde dikkatle takip edilen davanın ikinci gününde alınan ifadelerle süreç ilerlerken, davaya başkanlık eden Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Ramazan Dündar’ın adil yaklaşımı ve olaylara hakimiyeti büyük takdir topladı.

uruşma sırasında sanıklar ve tanıklarla kurduğu yapıcı iletişim ve dosyaya hâkimiyetiyle dikkat çeken Hakim Dündar, daha önce gündem olan bir başka olayı da hatırlattı.

HASTA VATANDAŞ İÇİN EVDE MAHKEME KURMUŞTU

Narin Güran davasında dikkat çeken Hakim Ramazan Dündar’ın, 2018’de Kastamonu'da görev yaparken, sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye gelemeyen 79 yaşındaki bir mağdur teyzenin ifadesini almak için onun evine giderek mahkeme kurduğu ortaya çıktı.

ADALET BAKANI TARAFINDAN TAKDİR EDİLMİŞTİ

Hakim Dündar’ın bu insani yaklaşımı dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından takdirle karşılanmıştı. Eski Bakan Gül, o dönem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kastamonu'da mağdur olarak katılacağı duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle gelemeyen 79 yaşındaki teyzemizin ifadesini evine giderek alan ACM Üyesi Hâkim Ramazan Dündar'a, Başsavcımız Mehmet Uzun'a, ACM Başkanımız Gökhan Oflaz'a ve adliye personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.