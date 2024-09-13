Narin Güran cinayeti ne aşamada? Yılmaz Tunç'tan son dakika açıklaması

Adalet Bakanı Tunç, Narin Güran hakkında adli tıp incelemelerinin devam ettiğini ancak faillerin ortaya çıkacağını açıkladı.

Narin Güran cinayetinde sorumlu olanların en ağır cezayı almalarının temennileri olduklarını ifade eden Tunç, soruşturmanın gizli olduğunu ve bundan dolayı soruşturmayı etkilieyecek beyanların yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Tunç: "Elde edilen 91 doku örneği incelemeye tabi tutuldu. Bütün tetkikler yapılıyor, biraz zaman alacak. İncelemer neticesinde birtakım veriler ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"Şu anda adli soruşturma devam ediyor, adli tıp incelemeleri de devam ediyor. Burada delillerin tek tek titizlikle değerlendirilmesi ve incelenmesi gerekecek. İfadelerden yola çıkarak birtakım değerlendirmeler yapacak savcılarımız. Ama şunu özellikle istirham ediyoruz; soruşturma gizli. Tabii ifade tutanakları avukatlara verildiği için bunlar basında, kamuoyunda değerlendiriliyor. Ama maalesef bazı değerlendirmelerin, özellikle soruşturmanın selameti açısından sakıncalı olabileceğini de paylaşmak istiyoruz. Burada soruşturmanın gizliliğine halel getirmeden etkin bir soruşturmanın yapılabilmesi, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve Narin kızımızı katledenlerin yargı önüne çıkarılıp kanunumuzdaki en ağır cezaya çarptırılması bizim hepimizin temennisi. O nedenle soruşturmayı titizlikle takip edeceğiz. Soruşturmanın gizliliği ve özellikle soruşturmanın selametini etkileyebilecek özellikle delilleri, tanıkları etkileyebilecek bir takım beyanlardan da kaçınmak lazım, özellikle de basın kuruluşlarımıza bunu ifade etmek istiyorum. İnşallah bir an önce bu soruşturma etkin ve hızlı bir şekilde tamamlanır, Narin evladımızı katledenler, ona kıyanlar bulunur, tespit edilir; yargımız, adli tıp kurumumuz, ortaya çıkan deliller, araçlardan elde edilen kimyasal veriler... Tüm bunların değerlendirmesi yapıldıktan sonra maddi gerçek ortaya çıkacak ve Narin'e kıyanlar elbette ki cezasını alacak. Biz Narin evladımızın katillerini bulmak için yargımıza her türlü desteği vermenin gayreti içerisinde çalışıyoruz. Ve inşallah ona kıyanlar yargı önünde en ağır cezaya çarptırılacaktır. Ülke olarak, millet olarak bu bizim büyük bir beklentimiz. Bu tür yüreğimizi yakan, bizi derin bir acıya boğan bu tür kötü hadiselerin bir daha olmaması için de temenni ediyoruz. Bu noktada da milletçe topyekun duyarlılık içerisinde olmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum."

'NARİN'İN KATİLLERİ EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILACAK'

Soruşturmanın gizliliği ve özellikle soruşturmanın selametini etkileyebilecek özellikle delilleri, tanıkları etkileyebilecek bir takım beyanlardan da kaçınmak lazım, özellikle de basın kuruluşlarımıza bunu ifade etmek istiyorum. İnşallah bir an önce bu soruşturma etkin ve hızlı bir şekilde tamamlanır, Narin evladımızı katledenler, ona kıyanlar bulunur, tespit edilir; yargımız, adli tıp kurumumuz, ortaya çıkan deliller, araçlardan elde edilen kimyasal veriler... Tüm bunların değerlendirmesi yapıldıktan sonra maddi gerçek ortaya çıkacak ve Narin'e kıyanlar elbette ki cezasını alacak. Biz Narin evladımızın katillerini bulmak için yargımıza her türlü desteği vermenin gayreti içerisinde çalışıyoruz. Ve inşallah ona kıyanlar yargı önünde en ağır cezaya çarptırılacaktır. Ülke olarak, millet olarak bu bizim büyük bir beklentimiz. Bu tür yüreğimizi yakan, bizi derin bir acıya boğan bu tür kötü hadiselerin bir daha olmaması için de temenni ediyoruz. Bu noktada da milletçe topyekun duyarlılık içerisinde olmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum."

TUTUKLU SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı.

Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran, "kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran "suç delillerini yok etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuzenleri Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yengesi Maşallah Güran, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy ise "suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.