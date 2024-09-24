Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! İtirafçının ahırında bulundu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetin kapsamında yürütülen soruşturmada yeni izler bulundu.

TV100'ün haberine göre, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesinden sonra soruşturma genişletildi. Bu kapsamda Bahtiyar’ın evinde ve ahırında yeni deliller bulunduğu belirtildi.

BAHTİYAR'IN AHIRINDA 2 TANE İZMARİT BULUNDU

Gönderilen deliller arasında Bahtiyar'ın ahırında bulunan 2 izmarit de yer aldı. İzmaritlerde DNA'lar aranacak. İzmaritlerin kaç günlük olduğu da saptanacak.

Jandarma, Bahtiyar'ın evinde ve ahırında aralıksız olarak nöbet tutuyor.