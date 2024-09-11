Narin Güran cinayetinde hesap verenlerin tam listesi

21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün süren aramalar sonucunda cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili itirafçı Nevzat Bahtiyar, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan köy imamı ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin sorgusu için bir gün daha ek gözaltı süresi alındı. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların listesi de ortaya çıktı.

İŞTE GÖZALTINA ALINANLARIN LİSTESİ

• 44 yaşındaki babası A.R.,

• 44 yaşındaki annesi Y.R.,

• 18 yaşındaki abisi E.G.

AMCALAR DA HESAP VERİYOR

• 29 yaşındaki Ö.F.G.,

• 37 yaşındaki B.G.,

• 42 yaşındaki F.G., 31 yaşındaki K.G.,

• 40 yaşındaki M.G., ve H.İ.G.,

YENGELER

• Yengeleri 46 yaşındaki M.G.,

• 39 yaşındaki M.G.,

• 40 yaşındaki halası A.K.,

• 44 yaşındaki eniştesi M.Ş.,

AMCA İLE BAĞLANTILI İŞÇİLER

• Salim Güran'ın 40 yaşındaki işçisi M.S.,

• İşçinin 15 yaşındaki oğlu R.S.,

• Salim Güran'ın işçisi Ö.Y.,

KUZENLER

• 24 yaşındaki amca oğlu U.G.,

• 23 yaşındaki amca oğlu O.G.,

• 15 yaşındaki amca kızı M.G.,

• 19 yaşındaki amca kızı B.G.,

• 23 yaşındaki kuzen M.K.,

• 22 yaşındaki kuzeninin oğlu D.G.,