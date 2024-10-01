Narin Güran cinayetinde HTS kayıtları incelendi! Salim Güran'ın arabasındaki gizemli iki kişi ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması hız kesmeden devam ediyor.

Aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, cinayetin kim ya da kimler tarafından yapıldığı ise hala gizemini koruyor.

T24’ten Tolga Şardan bugünkü yazısında, HTS kayıtlarında yapılan çalışma sonucu olayın yaşandığı bölgede iki kişinin daha varlığının ortaya çıktığını açıkladı.

BAZ VERİLERİ İNCELENDİ

Narin Güran’ın cinayete kurban gittiğinin kesinleşmesinin ardından savcılığın, adli soruşturmada gereken delillerin bulunması için geç de olsa harekete geçtiğini belirten diyen Şardan, “Bu çerçevede, savcılık talimatıyla gerek tutuklu gerekse serbest bırakılan tüm şüphelilerin HTS kayıtları soruşturmayı yürüten jandarma tarafından resmi olarak elde edildi ve analize tabi tutuldu. Aldığım bilgiye göre; işte bu aşamadan sonra bu kez farklı bir işlem yapıldı. Olayın yaşandığı bölgede ve yakınlarındaki cep telefonu iletişimini sağlayan üç firmanın baz bilgileri üzerinde “baz verileri üzerinde daraltmış analiz” yapılınca iki yeni kişinin varlığı ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

"NARİN'İN ÖLDÜRÜLMESİNDE İKİ GÖRGÜ TANIĞI"

Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında, ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanan Amca Salim Güran’ın aracında bulunan ancak ağabey Enes Güran’la beraber araçtan indirilen iki kişinin kim olduğunu da açıklayan Şardan, “Olayla ilgili oldukları değerlendirilen iki geç, varlıkları yeni tespit edilen iki kişi olmasın? Bu iki genç; iddiaya göre, Narin’in öldürülmesinde görgü tanığı. Ağabey Enes Güran’ın arkadaşları” diye yazdı.