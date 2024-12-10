Narin Güran cinayetinde ikinci yasak aşk iddiası 'Kardeşinin karısını 177 kez aramış'

Amca Salim Güran'ın avukatı ikinci bir yasak aşk iddiasında bulunduğu bir paylaşım yaptı.

NEVZAT BAHTİYAR: SALİM BANA, 'NARİN ANNESİYLE BENİ GÖRDÜ' DEDİ

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra katledildiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili 2. duruşma yaklaşırken Narin'in annesi Yüksel Güran ile aşk yaşadığı iddia edilen Salim Güran'ın avukatı, Nevzat Bahtiyar ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Dikkatle izlenen Narin Güran cinayeti davasının ilk duruşmasında sanıklar Yüksel Güran, Salim Güran, Enes Güran'dan bir itiraf gelmemişti. Nevzat Bahtiyar ise Salim Güran ile ilgili ifadelerini tekrarlamıştı.

Her ne kadar cinayeti kimin işlediği henüz ortaya çıkmasa da anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile cesedi Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın cinayette müşterek davranmaktan müebbet hapisleri istenmişti.

"NARİN, BEN VE YÜKSEL'İ GÖRDÜ!"

7 Kasım'da ilk duruşması yapılan davada Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran ile ilgili iddialarını tekrarlayarak cinayet nedeninin Narin'in amcası Salim Güran ile annesi Yüksel Güran'ı birlikte gördüğünü öne sürmüştü. Nevzat Bahtiyar "Salim baba 'Narin, Yüksel ile olan ilişkimi gördü, ben de boğdum. Sen de cesedini yok edeceksin' dedi. Ben de Narin'in cesedini alıp Eğertutmaz Deresi'ne gömdüm" demişti.

SALİM GÜRAN'IN AVUKATINDAN KARŞI İDDİA GELDİ

Salim Güran, iddiaları reddetse de HTS kayıtlarına bakılarak olay günü cinayet saatlerinde 4 sanığın birlikte olduğu belirlendi. İkinci duruşma ise 26 Aralık'a ertelendi.

Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'ın sosyal medya hesabından ortaya attığı iddia ile Nevzat Bahtiyar'ın, kardeşi Mehmet Bahtiyar'ın eşi Ayşe ile yasak aşk yaşadığın öne sürdü. Akdağ, Nevzat Bahtiyar'ın kardeşinin eşi ile 4 ayda 177 görüşme yaptığını, kardeşi ile bile bu kadar telefon kaydı olmadığını söyledi.

177 KEZ ARAMA VE CEVAPSIZ ARAMA VAR

Avukat Akdağ paylaşımında "Nevzat BAHTİYAR ile kardeşi Mehmet BAHTİYAR'ın eşi olan Ayşe BAHTİYAR arasında Narin olayından önceki 4 aylık süreçte toplam 177 KEZ ARAMA ve CEVAPSIZ ARAMA kaydı bulunmaktadır! BTK tarafından dosyaya gönderilen iletişimin tespitine yönelik kayıtları incelediğimizde Nevzat'ın kendi kardeşi olan Mehmet ile dahi bu kadar arama geçmişi bulunmamakta!" diyerek Nevzat Bahtiyar'ın kendi yaşadıklarını Salim Güran yaşamış gibi aktardığını savundu.

Cinayeti Nevzat Bahtiyar'ın işlediğini ve Salim Güran'a iftira attığını söyleyen Akdağ "Nevzat'ın gerçekte kendi yaşamış oldukları, zihin dünyasında Salim ile Yüksel'e attığı bir iftira olarak yansımış gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.