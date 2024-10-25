Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralandı. 33 dakikada öldürüp kayboldu dediler

Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Olayla ilgili tutuklu bulunan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

HER ŞEY 33 DAKİKADA OLDU

İddianamede, Narin’in kaybolduğu gün saat 15.11’de evine doğru yola çıktığı, 15.41’de ise şüpheli bir aracın Eğertutmaz Deresi civarına girdiği, aracın 15.44’te toprak yolda durduğu ve 33 dakika sonra bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Bu aracın, sanıklardan Nevzat Bahtiyar tarafından kullanıldığı belirlendi.

İddianamede konuyla ilgili olarak şu ifadeler yer aldı:

Narin Güran'ın 21 Ağustos günü saat 15.11'de kamera açısından çıkarak ikametine giden patikaya yöneldiğinin net tespiti karşısında diğer tüm kayıtlar ve deliller tekrar irdelenerek bu saat sonrasına yoğunlaşıldığında Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera açısına aynı gün saat 15.41'de şüpheli bir aracın girdiği ve aracın 15.44 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu belirlendi. Kamera saatine göre 33 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz Deresi civarından ayrıldığı, söz konusu aracın kırmızı renkte olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarının takibinde aracın Nevzat Bahtiyar'ın kullanımında olan araç olduğu açıkça belirlendi.

TUTUKLULUK DEVAM EDECEK

Davanın tensip zaptında, sanıkların "kuvvetli suç şüphesine" dayalı olarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Kararda, sanıkların suçu işlediklerine dair somut deliller bulunduğu, tutuklama tedbirinin gerekli ve ölçülü olduğu vurgulandı.