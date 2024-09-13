Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Amcanın yeniden ifadesi alınacak

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, baba dahil 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükselmişti.

SALİM GÜRAN'IN YENİDEN İFADESİ ALINACAK

Son olarak, tutuklu amca Salim Güran, savcılığa getirildi. Güran'ın yeniden ifadesi alınacak.

BARO BAŞKANI AÇIKLADI

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren yaşanan son gelişme kapsamında sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada Salim Güran’ın soruşturmayı yürüten savcılar tarafından yeniden ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildiğini şu şekilde açıkladı:

“Narin’in ölü bulunmuş olması ve sonrasında alınan ifadeler çerçevesinde Salim Güran’ın yeniden ifadesinin alınması gerektiğini vurgulamıştık.

Salim Güran şu an adliye getirilmiş olup, soruşturmayı yürüten savcıları tarafından bir kez daha ifadesi alınacaktır”

Narin’in ölü bulunmuş olması ve sonrasında alınan ifadeler çerçevesinde Salim Güran’ın yeniden ifadesinin alınması gerektiğini vurgulamıştık.



Salim Güran şu an adliye getirilmiş olup, soruşturmayı yürüten savcıları tarafından bir kez daha ifadesi alınacaktır https://t.co/VnChe2P2Nu — Nahit Eren (@av_nahiteren) September 13, 2024

NE OLMUŞTU?



21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evine dönmeyince ailesi tarafından kaybolduğu fark edildi. Ailesi, kendi imkanlarıyla arama çalışmalarına başladı, ancak sonuç alamayınca baba Arif Güran, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bu tarihten itibaren ekipler geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Narin’in kaybolduğu saatlerde bölgeden geçen 150 araç sorgulandı, mahalledeki evler ve köye giriş yapan tüm araçlar arandı. 12 binden fazla araç, 30 binden fazla kişi kontrol edildi. Ayrıca 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümlük alanda arama yapıldı. Ancak 21 Ağustos günü 15.15’te güvenlik kamerasına yansıyan son görüntülerinden sonra Narin’den iz bulunamadı.

AĞABEYİ GÖZALTINA ALINDI

Narin’in kaybolmasından birkaç gün sonra, ağabeyi E.G., kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. Ancak yapılan incelemelerde ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı netleştirilemediği için E.G. serbest bırakıldı.

AMCA TUTUKLANDI

Olayın ardından soruşturma genişletildi ve bu kez Narin’in amcası, aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alındı. Amcanın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin’in kıyafetlerindeki DNA ile eşleştiği tespit edildi. Bu bulguların ardından Salim Güran, 2 Eylül’de çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

NARİN GÜRAN’IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin 19 günlük yoğun çalışmasının ardından, 8 Eylül’de mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Narin, son kez üzerinde görüldüğü kıyafetlerle, çuval içinde ve taşlarla gizlenmiş halde bulundu. Cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası Tavşantepe Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

ÖN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Narin Güran’ın ön otopsi raporunda, cesedin bulunduğu çuvalda kaval kemiğine ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunduğu ve bedeninden toplam 91 örnek alındığı belirtildi. Ancak çürüme nedeniyle ölüm zamanı ve şekli tespit edilemedi.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Narin’in cenazesinin bulunmasından sonra yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında anne, baba, iki ağabey ve üç amcanın da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında, daha önce serbest bırakılan ağabeyi Enes Güran da vardı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Narin Güran’ın cesedini dereye gizlemesi için amcası Salim Güran'ın 200 bin lira teklif ettiğini itiraf eden şüpheli Nevzat Bahtiyar, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Bunun ardından, muhtar Salim Güran Bağlar Kaymakamlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. İlçe İdare Kurulu kararıyla yerine birinci aza geçici olarak muhtar olarak görevlendirildi.

ANNE VE ABİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin sorgulamaları devam ederken, sekiz kişi daha tutuklandı. Bu isimler arasında Narin'in annesi ve ağabeyi de bulunuyordu.