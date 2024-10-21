Narin Güran cinayetinde sona gelindi Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Tunç, Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada iddianamenin bu hafta mahkemeye sunulacağını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin son durumu paylaştı.

Çok ayrıntılı bir araştırma yapıldığını, HTS kayıtlarıdan daraltılmış baz çakışmalarına varıncaya dek incelendiğini vurgulayan Bakan Tunç, "Adli tıp raporundan ifadesi alınan kişilerin ifadelerindeki ortaya koydukları hususlar ve kamera görüntülerine kadar delil toplama çalışması yapıldı." dedi.

'Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini taşırken izledim' Canlı yayında son gelişmeleri aktardı

"SORUŞTURMA DETAYLANDIRILDI"

Narin Güran'ın cinayetinin herkesi derinden etkilediğini de sözlerine ekleyen Bakan Tunç, "Cansız bedenine ulaşıldıktan sonra adli soruşturma detaylı bir şekilde yürütüldü." diye konuştu.

İddianamenin bu hafta içerisinde mahkemeye sunulacağını duyuran Tunç, "Narin'i katledenler, Narin'e kıyanlar yargı önünde hesap vereceklerdir." ifadelerini kullandı.