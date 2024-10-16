'Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini taşırken izledim' Canlı yayında son gelişmeleri aktardı

Tüm Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmadaki son gelişmeleri A haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Yılmaz, Narin Güran soruşturmasında artık iddianamenin hazırlanma aşamasına gelindiğini söyleyerek bundan sonda tutuklu 12 şüphelinin hakim karşısına çıkarılacağını belirtti.

NARİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNDE EVDE 4 KİŞİ VARDI

HTS kayıtları üzerinde inceleme ile cinayetin detaylarını ortaya çıktı. Kayıtlara göre Narin'in katledildiği sırada evde annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve şüpheli Nevzat Bahtiyar vardı.

Sinan Yılmaz'ın Nevzat Bahtiyar'ın cinayetten sonraki hareketleri güvenlik kameralarınca kaydedildiğini ve Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini taşıdığını görüntülerini izlediği söyledi.

ARAÇTA TEK KİŞİ GÖRÜNÜYOR

Anne Yüksel Güran, Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın cinayetin olduğu sırada nerede olduklarının belirlendiğini söyleyen Yılmaz "Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın görüntüsü ben bizzat kendim izledim. Bahtiyar aracıyla beraber hareket halinde aracın içerisinde tek kişi o görünüyor. İçerisinde başka kimsenin olmadığını gördüm.

Araç ilerliyor ve daha sonra da köprüye varmadan sağa dönüyor. 200 metre gittikten sonra dere yatağına varıyor. Aracını park ettikten sonra da dere yatağına cansız bedeni gömüyor. Daha sonra aracıyla beraber ayrılıyor." gördüklerini anlattı.