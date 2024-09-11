Narin Güran cinayetinde şüpheli 22 kişi yarın adliyeye çıkarılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran'ın köyüne gitti.
Üç Bakan, Diyarbakır Valiliği'nde Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin basın açıklaması yapıyor.
Bakan Yılmaz Tunç, "Narin kızımızın canice öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma titizlikle yürütülüyor. Şüpheliler yarın adliyeye çıkarılacak" dedi.
ENSARİOĞLU SORUSUNA YANIT VERMEDİ
Yılmaz Tunç, basın açıklamasının ardından bir gazetecinin AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun açıklamalarına ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı. Gazetecilerden soru alınmayan basın toplantısı, Tunç'un açıklamalarıyla son buldu.
GÖZALTINA ALINANLARIN LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE
• 44 yaşındaki babası A.R.,
• 44 yaşındaki annesi Y.R.,
• 18 yaşındaki abisi E.G.
AMCALAR DA HESAP VERİYOR
• 29 yaşındaki Ö.F.G.,
• 37 yaşındaki B.G.,
• 42 yaşındaki F.G., 31 yaşındaki K.G.,
• 40 yaşındaki M.G., ve H.İ.G.,
YENGELER
• Yengeleri 46 yaşındaki M.G.,
• 39 yaşındaki M.G.,
• 40 yaşındaki halası A.K.,
• 44 yaşındaki eniştesi M.Ş.,
AMCA İLE BAĞLANTILI İŞÇİLER
• Salim Güran'ın 40 yaşındaki işçisi M.S.,
• İşçinin 15 yaşındaki oğlu R.S.,
• Salim Güran'ın işçisi Ö.Y.,
KUZENLER
• 24 yaşındaki amca oğlu U.G.,
• 23 yaşındaki amca oğlu O.G.,
• 15 yaşındaki amca kızı M.G.,
• 19 yaşındaki amca kızı B.G.,
• 23 yaşındaki kuzen M.K.,
• 22 yaşındaki kuzeninin oğlu D.G.