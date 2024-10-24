Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Baba ve abi için flaş karar

Diyarbakır'ın kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda, Narin’in babası ve ağabeyi için zorla getirme kararı çıkarıldı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianameyi kabul etti. Tutanakta, çoğunluğu baba Arif Güran ve ağabeyi Baran Güran olmak üzere Güran ailesinden 23 kişinin duruşmaya zorla getirilmesine karar verildi. Bu kişilerden 8'inin tutuklu olduğu belirtildi.

Zorla getirme kararı verilen kişiler şu şekilde sıralandı:

Baran Güran, Muhammed Kaya, Osman Güran, Melike Güran, Maşallah Güran, Melek Güran, Birsen Güran, Remziye Cabaş, Yasemin Gül, Erhan Güran, Barış Güran, Eren Güran, Hediye Güran, Maide Kaya, Ramazan Atasoy, Muhammed Emre Güran, Yusuf Kaya, Ufuk Kaya, Furkan Kaya, Ğazal Bahtiyar, Mehmet Selim Atasoy.

İLK DURUŞMA 7 KASIM'DA

Mahkeme, savcılığın iddianamesini kabul ettikten sonra, davanın ilk duruşmasının 7 Kasım'da yapılacağını duyurdu.