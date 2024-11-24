Narin Güran cinayetinin düğümü çözülüyor. Diyarbakır Baro Başkanı açıkladı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasından sonra 19’uncu günde cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran’ın katledilmesiyle ilgili dava devam ederken Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç davaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güleç, baronun duruşmaya nasıl hazırlandığı, en çok neyden şüphelendiklerini duyurdu.

Güneydoğu Ekspres’ten Faruk Balıkçı ve Sertaç Kayar’ın sorularına cevap veren Güleç, barodan toplamda 15 avukatın dosyayı takip ettiğini ifade etti. Güleç, 26 Kasım tarihinde gerçekleşecek duruşmaya nasıl hazırlandıklarını ise şöyle anlattı:

“Tekrar delilleri değerlendiriyorlar. Ortaya atılan iddialar var. Yanlış bilgilendirmeler ve dezenformasyon var. Ve yeni yeni iddialar söz konusu. Bunlarla ilgili incelemeler yapıyorlar. Herkes dosyaya vakıftır. Son duruşmadan sonra ortaya çıkan bazı görüntüler var onunla ilgili araştırmalar var. Bütün yeni iddialarla ilgili dosyayı tekrar inceliyorlar. Ve duruşmaya hazırlık için daha fazla etkin olmak için sağlıklı bir yargılamanın ortaya çıkması ve adaletin tecellisi için hazırlık yapıyorlar.”

"YENİ GÖRÜNTÜLER VAR"

Kendisine, “Narin davasında en çok neden şüpheleniyorsunuz?” diye sorulan sorulan Güleç, bu soruya ise “Dosyada çok güçlü deliller var” diyerek şunları kaydetti:

“Baromuzun avukatları çapraz sorguda iyi bir performans ortaya koydu. Sorularla çelişkili tutarsızlıkları açığa çıkardılar. Güran ailesinin fertleri adeta ‘üç maymunu’ oynadılar. Halbuki ortada Narin’in cansız bedenine ulaşıldı. Buna dair kimsenin bir şey bilmemesi mümkün değil. Ama herkes susmayı tercih etti. Adeta olayın aydınlatılmaması için bir çaba içerisine girdiler. Orada bir direnç var. Bana göre en dikkat çekici nokta, yargılama sırasında bazı sanıkların konuşabileceğini, itiraf edebileceklerini düşünüyordum. Maalesef gerçekleşmedi. Ama bu demek değildir ki dosyada başka delil yok. Dosyada çok sağlam güçlü deliller var. Yeni görüntüler var. Savcılığın tespitleri var. HTS kayıtları var. Ciddi deliller var. Tanıkların yanlış yönlendirildiği konusunda ciddi kanıtlar var dosyada.”

"FARKLI DELİLLER ORTAYA ÇIKABİLİR"

Narin’in kim tarafından ve niçin öldürüldüğünün ortaya çıkacağını düşündüğünü belirten Güleç, “Mahkeme olayın aydınlatılması için doğru yöntem uygulayarak hakikate ulaşma gibi bir amacı var. Herkesin böyle bir amacı var. Yargılama sırasında hakikatin ortaya çıkacağına inanıyorum. Henüz birinci duruşma yapıldı. Farklı deliller ortaya çıkabilir. Dara-2 kamerasından söz ediliyor. Belki ayrıntılı daha uzman bilirkişinin marifetiyle tespit edilebilir. Önümüzdeki duruşmada biraz daha somutlaşabilir” diye konuştu.

Cinayet mahalli olduğu düşünülen bölgedeki ahırda mühimmat bulunmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Güleç, “Salim Güran Whatsapp görüşmelerini o sebeple sildiğini söylüyor. İddianame de silahla ilgili bir husus olmadığı için başka bir yargılama konusu olabilir. Başka bir soruşturma konusu olabilir. Davaya dönüşürse de yargılanır. Duruşmaya ve yargılamaya bir katkısı olacaksa onunla ilgili tespit yapılacaktır. Gerekirse sanıklardan bunu sorarlar” ifadelerini kullandı.

GİZLİ TANIK VAR MI?

“Bu duruşmada gizli tanık olacağı iddialarına ne diyorsunuz?” sorusunu da yanıtlayan Güleç, “Çıkabilir mi çıkar. Çünkü 200 kişinin yaşadığı bir köyde gündüz ortası yaz koşulları da dikkate alındığında bunu gören bilen, duyan kişiler olduğunu düşünüyorum. Bu gizli tanık mı olur, açık tanık mı olur? Onu bilemem. Ama vicdanlı insanlar olduğuna da inanıyorum. Bir çocuğun öldürülmesine, bu toplumun nasıl sessiz kalmadığını görüyoruz. Eminim ki o köyde de belki Narin’in ailesinden, belki de o köyde ikamet edenlerden, belki komşu köyler, ya da o yolu kullananlar vicdanlı davranırlar ve adalete yardımcı olurlar. Narin’in katillerine ulaşmasına katkı sağlarlar. O konuda umutsuz değilim. Umutluyum. Bir çocuğun ölümüne yaşam hakkının elinden alınmasına göz yumacak kadar vicdansız olmadık. Bugün çıkmadı, ileride çıkmayacak anlamına gelmez” dedi.

"NEVZAT’TAN İTİRAF BEKLİYORUM"

“Nevzat Bahtiyar’ın avukatını değiştirdiği ve yeni itiraflarda bulunacağına dair iddiaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusunun yöneltildiği Güleç, sözlerini şöyle noktalandırdı:

“Bize gelen bir şey yok. Ama bu kamuoyunun beklentisidir. Ben de bir beklenti içerisindeyim. Olabilir. Nevzat Bahtiyar 3 kez ifade değiştirdi. Demek ki Nevzat, Narin’i aldı götürdü. Bu tespit edildi. HTS kaydı da doğruluyor. Beyanını da doğruluyor. Nevzat daha çok şey biliyor olabilir. Yeni bir avukatla kendi menfaatine olan gerçeği açıklayabilir. Bu nedenle yeni bir avukat üzerinden farklı beyanı da olabilir. Y ada hatırlamıyorum, bilmiyorum dediği bir şeyi biraz daha detaylandırabilir.”