Narin Güran davasında cezalar kesildi: Karar metni ortaya çıktı

Diyarbakır Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nin yanında cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada 3.duruşma Diyarbakır Adliyesi'nde görüldü.
Tüm Türkiye'nin nefesini tuttuğu davada sanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti, 3. duruşmanın sonunda kararı saat 21:00'da vereceğini açıkladı.
Narin Güran davasında karar açıklandı: 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY HAPİS!
Karar sırasında sanıklar mahkeme salonuna getirildi, son sözleri dinlendi. Ardından karara geçildi. Verilen kararda Yüksel Güran, Salim Güran ve Enes Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Narin Güran davası sürecinde sosyal medya hesabından öğrendiklerini canlı bir şekilde aktaran Muhabir Rojda Altıntaş, sosyal medya hesabından mahkemenin karar metnini paylaştı.
Verilen karar, okuyabilirsiniz pic.twitter.com/GRLLp17HcS— Rojda Altintaş (@rojdaaltintas) December 28, 2024
İşte karar metni: