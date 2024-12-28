Narin Güran davasında cezalar kesildi: Karar metni ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Narin Güran davasında cezalar kesildi: Karar metni ortaya çıktı

Tüm Türkiye'nin nefesini tuttuğu Narin Güran davası sonuçlandı. Verilen kararda Yüksel Güran, Salim Güran ve Enes Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkemenin karar metni ortaya çıktı.

Diyarbakır Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nin yanında cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada 3.duruşma Diyarbakır Adliyesi'nde görüldü.

Tüm Türkiye'nin nefesini tuttuğu davada sanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti, 3. duruşmanın sonunda kararı saat 21:00'da vereceğini açıkladı.

Narin Güran davasında karar açıklandı: 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiNarin Güran davasında karar açıklandı: 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi


3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY HAPİS!

Karar sırasında sanıklar mahkeme salonuna getirildi, son sözleri dinlendi. Ardından karara geçildi. Verilen kararda Yüksel Güran, Salim Güran ve Enes Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Narin Güran davası sürecinde sosyal medya hesabından öğrendiklerini canlı bir şekilde aktaran Muhabir Rojda Altıntaş, sosyal medya hesabından mahkemenin karar metnini paylaştı.

İşte karar metni:

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