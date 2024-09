Narin Güran'ın ilk kez ortaya çıkan fotoğrafları... Abisi Baran Güran sessizliğini bozdu

Türkiye 8 yaşındaki Narin Güran’ın vahşice katledilmesinin acısını yaşıyor. Narin’in cenazesinin Eğertutmaz Deresi yakınlarında gömülü vaziyette bulunmasının ardından Tavşantepe mahallesinde Narin’in annesi ve amcası dahil 23 kişi gözaltına alınmıştı.

24 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili cinayet soruşturması devam ederken tarafından Narin’in ağabeyi Baran Güran açıklama yaptı. Sürecin devam ettiğini ve katilin er ya da geç ortaya çıkacağını aktaran Baran Güran, kız kardeşi Narin hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Acımız ne kadar anlatsam yetmez. Allah için her şey tam belli olmadan anneme babama kardeşlerime kötü şeyler söylemeyin. Allah büyük bunu yapan kansız çıkacak. Allah için her yerde annemi kardeşlerimi görüyorum. Çok ağır küfürler var. Allah için yapmayın. Her şey tam belli olsun zaten hak edilen ceza verilecek.

Allah için yapmayın bu devletten hiçbir şey saklı kalmaz. Allah için yapmayın. Beni de düşünün ne annem var yanımda ne babam ne de akrabalarım. Allah için yapmayın.”

NARİN’İN İLK KEZ ORTAYA ÇIKAN FOTOĞRAFLARI

Ağabey Baran Güran’ın geçmiş paylaşımlarında ise 8 yaşında cinayete kurban giden Narin Güran’ın daha önce ortaya çıkmamış fotoğraflarının olduğu görüldü.

Öte yandan ağabey Baran Güran, cinayete kurban giden kardeşinin daha önce hiç ortaya çıkmayan fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.

ASKERE GİDECEKTİ

Ağabey Baran Güran 24 Ağustos tarihinde vatanı görevini yapmak için askere gidecekti. Ancak 21 Ağustos tarihinde kardeşi Narin’in kaybolmasının ardından gidemedi. Anne Yüksel Güran, Narin hakkında verdiği röportajda Baran Güran’ın yakın zamanda askere gitmek üzere olduğunu “Ağabeyi askere gidecekti bize zehir ettiler” sözleri ile açıklamıştı.

NARİN’İN CENAZESİNİ TESLİM ALMIŞTI

Narin’in daha önce görülmeyen fotoğraflarını paylaşan Baran Güran, Narin Güran’ın cenazesini teslim almıştı.