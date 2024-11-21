Narin Güran'ın katilini o inceleme ortaya çıkaracak. Uzman isim açıkladı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gün boyunca kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 8 Eylül tarihinde cansız bedeni bulunmuştu. Tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği olayda cansız bedenin bulunmuş olması herkesi yasa boğmuştu.

Eğertutmaz Deresi'ndeki bir taşın altında bulunan Narin'in cesedinden sonra gözler aile üyelerine çevrilmiş; amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabeyler ve çok sayıda aile üyesi gözaltına alınmıştı.

Mahkeme süreci ve katili arayış devam ederken, cinayetle ilgili her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Son olarak Narin’in elinde kıl bulunmuş ve bu kılın katile ait olabileceği ifade edilmişti.

Bilirkişi tayin edilen kriminal büroda görev yapan Uğur Kurtulan, Halk TV yayınına bağlanarak merak edilen soruları yanıtladı.

Narin ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti 8. Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin kendilerine talimat verdiğini belirten Kurtulan, talimat üzerinde çalışacaklarını söyledi.

"MAHKEME KİMSENİN HAKKINDAN GELEMEDİĞİ KONUYU ÇÖZMEMİZİ İSTİYOR"

Mahkemenin verdiği talimatın içerisinde çok hassas konular olduğunu hatırlatan Kurtulan, “Mahkeme kimsenin hakkından gelemediği konunun ulusal krimal büroda çözülmesini istiyor. Burası bunu çözer” ifadelerini kullandı.

"BİZE BU KONUDA BİLGİ VERİLMEDİ"

Narin’in elinde bulunan kıl ile ilgili soruyu da yanıtlayan Kurtulan, “Bize bu konuda bilgi verilmedi. Bizim konumuz çok daha farklı. Adli tıpta biyolojik olarak kıl ile ilgili zorlamalı ölüm şekilleri de vardır. Bundan yola çıkılırsa çok şey elde edebilir. Ama biz bu yönde talimat almadık. Bize başka şekilde talimat geldi. Cesette incelenmesi gereken noktalar da suda erimiş. Bir tek şeyi kesin. Boynuna bastırılmak suretiyle ağzı kapatılarak ölümüne sebep olunmuş” ifadelerini kullandı.

Mahkemenin kendilerine bulunan kıl kökü ile ilgili soru sormadığını da belirten Kurtulan, "Kıl kökü ile ilgili ya da cesette bulunan başka bulgularla ilgili mahkemenin bize sorduğu soru yok. Çok sorduğu sorular var ama o sorular değil. Mahkeme, bize hassas soruları soruyor” dedi.

"İNCELEME SONRASI YÜZDE 95 KATİL ORTAYA ÇIKACAK"

“Sizin incelemeniz sonrası katil ortaya çıkacak mı?” sorusunu yanıtlayan Kurtulan, “Yüzde 95 ihtimalle öyle olacak” yanıtını verdi.

Kurtulan sözlerine şöyle devam etti, “İşin gerçeği başka şeylerle ortaya çıkacak. Ailenin olay sırasında nerede olduğu konusuna gelince ise bunu 1 hafta sonra öğreneceksiniz” ifadelerini kullandı.