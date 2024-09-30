Narin olayını dakika dakika takip eden tv100 muhabiri Canan Altıntaş'tan çarpıcı açıklamalar: En çok neye kahroldum biliyor musunuz?

Kaybolmasından 19 gün sonra katledildiği ortaya çıkan Narin Güran cinayetine ilişkin son bilgileri tv100 Canan Altıntaş canlı yayında aktardı.

Tavşantepe köyünün 2 kilometre ötesinde askeri bir üs bulunduğunu ve köyü çok net gördüğünü aktaran Altıntaş, şahin gözü kameralarının Narin'in gömüldüğü güne ilişkin kayıtlarının önemli bir delil olduğunu söyledi. Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızı gömdüğü sırada tarlada 2 kişinin daha belirlendiğini aktaran Altıntaş, bu görüntülerin mühürlü zarf ile TÜBİTAK'a iletildiğini, bu görüntülerin büyütülmesi ile kimliklerin belirlenebileceğini söyledi.

İlk günden itibaren Jandarmanın aileyi ve yakınlarını dinlediğini ancak 100 kişilik timin kendi senaryoları olduğunu ve 4-5 senaryo ile arama yapıldığını aktardı.

Altıntaş "Cinayet, kaçırılma, canlı bulma... Ben canlı bulma senaryosuna tutunmuştum" diye konuştu.

BÜYÜK BİR TEPKİSİZLİK VARDI

Narin'in köyünde büyük bir tepkisizlik vardı diyen Altıntaş "Bu nedenle yaşıyor olabileceğini düşündüm. Kimse sormuyordu, jandarmaya da sormadılar. Yakınları da sormuyorlardı. Kayıp olaylarında, sizi o ailenin fertleri 7 sülalesi arar, sorarlar. Yetkililer bilgi vermiyor diye bize sorarlar. Narin olayında kimse bir şey sormadı." diye konuştu.

KİM BİLİP SUSUYORSA KATİLDİR

Altıntaş "Ben oradaydım, O kız oradaydı. 2 kilometre ötede. Ben bunu bilmeden rahatsızdım. Bunu bilenler susanlar sessizdi. Bilip susanların hepsi katil. Ben de görüp bilip sustuysam ben de katilim. Yakını da olsa annesi de olsa, Nevzat Bahtiyar da olsa öyle." dedi.

NEYE KAHROMUYORUM BİLİYOR MUSUNUZ?

Altıntaş "Neye kahrolurum biliyor musunuz? Eğer Narin birkaç gün sonra bırakılmış ya da öldürülmüşse. Ben oradaysam kendimi sorumlu tutarım. Yeterince aramadım mı?. Kendimiz de aradık yayın aralarında." diyerek duygularını anlattı.