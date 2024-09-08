Narin'in yakınına susması için yumruk atıldı! Konuşmak isteyenler 19 gündür böyle mi susturuldu?

Soruşturma kapsamında aralarında Narin'in annesi, babası, iki kardeşi ve üç amcasının da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Cenaze bekleme salonunda yaşanan tartışma ise akıllarda soru işareti bıraktı. Narin Güran'ın bir yakını kalabalığa “Gidin yalan konuşun, tamam mı” diye bağırmaya başladı. Yanındaki adam yanındaki kadını susturamayınca yumruk attı. Olayın görüntüsü sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Narin olayını takip eden tv100 muhabiri: Bir şey gördüm söyleyemiyorum

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin köye 1,5 kilometre uzaklıktaki ve daha önce defalarca aranan Eğertutmaz deresinde bulunması dikkat çekmişti. Küçük kızın cansız bedeninin bulunmasının ardından olayın yaşandığı mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı. Narin’in anne babası da dahil olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı.

CENAZE BEKLEME ALANINDA OLAY ÇIKTI

Narin Güran'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Cenaze bekleme alanında yaşanan gerginlik ise kameralara yansıdı.

Narin Güran’in bir yakını, cenaze bekleme salonunun önünde kalabalığa dönerek, “Gidin yalan konuşun, tamam mı” diyerek bağırmaya başladı. Önce yanındaki kadın daha ardından ise bir erkek Narin’in yakınını susturmaya kalktı. Ancak üstüne basa basa "Gidin yalan konuşun” diyen kadına bir adam yumruk attı. Daha sonra kalabalık içeriye girdi. Kameraya yansıyan görüntüler 'yalan ifade mi verildi?' sorusunu akla getirdi.

ERDİNÇ: KONUŞMAK İSTEYENLER BÖYLE Mİ SUSTURULDU?

Yaşananları kayıt altına alan gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından görüntülerle birlikte bir not paylaştı. Erdinç, paylaşımında “Cenaze bekleme salonunun önünde bulunan Narin Güran’ın bir yakını kalabalığa dönüp “Gidin yalan konuşun, tamam mı?” diye sesleniyor. Önce yanındaki kadın kolundan tutarak susturmaya çalışıyor. Bir kez daha “Yalan konuşun” dedikten sonra bir adam kadına yumruk atıyor ve birlikte içeri giriyorlar. Konuşmak isteyen herkes böyle mi susturuldu 19 gündür?” diye sordu.