Narin’in annesinin ifadesi ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos tarihinde Kuran kursuna gittikten sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde bulundu.

Açılan soruşturma kapsamında 1’i tutuklu, 24’ü gözaltında olmak üzere 26 şüpheli bulunuyor. Gözaltına alınan 24 kişi arasında Narin'in annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran, iki ağabeyi, üç amcası ve 2 Eylül’ tarihinde ‘kasten öldürmek'ten tutuklanan köy muhtarı amcası Salim Güran’ın eşi de yer bulunuyor.

“NARİN’İ KİM ÖLDÜRDÜYSE ALLAH BELASINI VERSİN"

NTV’de yer alan habere göre, Narin Güran cinayeti kapsamında gözaltına alınan anne Yüksel Güran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı

Sorgu esnasında soğukkanlı ve sakin davranan anne Yüksel Güran, hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Savcının sorduğu birçok soruya da "Bilmiyorum, haberim yok ve görmedim" şeklinde yanıtlar verdi. Amcayla olan ilişkisi sorulduğunda ise "Böyle bir şey kesinlikle yok bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin’i kim öldürdüyse Allah belasını versin" ifadelerini kullandı.

"BİR KEZ YANLIŞLIKLA ARADIM BAŞKA DA ARAMADIM"

Savcı: Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?

Cevap: Hayır böyle bir şey kesinlikle yok.

Savcı daha sonra saat 15:15’ten sonra Narin Güran’ın amcasını üç kez aramasını sordu. HTS kayıtlarında tespit edilen görüşmelerle ilgili kendini savunan Yüksel Güran, "Bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım” ifadelerini kullandı.

“NARİN'İ KİMİN KAÇIRDIĞINI KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLMİYORUM”

Savcı alınan cevap sonrası "Telefonunu başka birisi kullanıyor mu?" diye soru sordu. Yüksel Güran "Hayır" dedi fakat o iki aramanın sebebini de açıklayamadı.

Yüksel Güran, "Salim ve Nevzat’ın arası çok iyiydi. Sürekli birlikte bir yerlere gidiyorlardı. Bizim de aile olarak kimseyle bir husumetimiz yoktur. Narin'i kimin kaçırdığını kimin öldürdüğünü bilmiyorum" ifadelerini kullandı.