Narin’in cansız bedeninin dereden çıkartıldığı görüntüler ortaya çıktı

19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturması devam ediyor. A Haber, Narin Güran'ın cansız bedeninin dereden çıkarılma anına ait fotoğraf karesine paylaştı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, bir çuvalın içerisinde 19 gün sonra köye 1.3 kilometre mesafede olan dere yatağında bulundu.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma neticesinde aracında Narin'in DNA'sı bulunan Salim Güran, kasten öldürme suçundan tutuklanmıştı. Cesedi Salim Güran'dan aldığını söyleyen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ardından Narin'in annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran ve ağabeyi Enes Güran da olmak üzere 24 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, adliyedeki ifade işlemleri sonrasında tutuklama talebiyle mahkemeye getirilen 9 şüpheliden anne Yüksel Güran (44) ve ağabeyi Enes Güran (18), amcası Fuat Güran (42), kuzeni Muhammed Kaya, yengesi Maşallah Güran (46) ile kızı Birsen Güran, (19), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, tutuklu amca Salim Güran'ın işçileri Mehmet Selim Atasoy (40), Ramazan Atasoy tutuklanmıştı.

Narin Güran'ın katledilmesi olayıyla ilgili sürdürülen soruşturmada 2 Eylül'de gözaltına alınan amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan itirafçı Nevzat Bahtiyar, 11 Eylül'de tutuklanmıştı.

NARİN'İN DEREDEN ÇIKARILMA ANI

A Haber, Narin Güran'ın cansız bedeninin dereden çıkarıldığı anın fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, Narin'in cansız bedeninin bulunduğu çuvalın üzerine konulan taşlar görüldü.